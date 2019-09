Il Lupo espugna Avezzano. Vastogirardi da urlo: da 1-3 a 5-3

REDAZIONE

Due vittorie e una sconfitta nella prima giornata di campionato. Il Campobasso, grazie a un gol messo a segno da Brenci a metà ripresa, riesce a violare il difficile campo di Avezzano iniziando nel migliore dei modi. Prestazione positiva messa in campo dai rossoblù di Cudini: un paio di buone occasioni nitide nel primo tempo, altrettante nel secondo e la zampata del centrocampista. Gli abruzzesi hanno provato a riprenderla nel finale costruendo con Franchi le opportunità migliori. In festa i circa 150 tifosi al seguito.

Un successo d’altri tempi quello conquistato dal Vastogirardi a Notaresco. Rocambolesco quanto spettacolare 5-3 finale venuto fuori al termine di una gara che ha detto tutto e il contrario di tutto. Pensare che a un quarto d’ora dal termine il punteggio era fissato sul 3-1… Poi l’incredibile rimonta gialloblù e gli abruzzesi vengono letteralmente travolti dalla valanga di gol ospite. A segno per gli altomolisani con una doppietta a testa Kyeremateng e Fatone e rete di Pettrone.

Perde invece in casa l’Olympia Agnonese che deve arrendersi al Montegiorgio. I marchigiani sfruttano al meglio il gol timbrato da Nepi dopo la mezz’ora. Lo stesso attaccante sfiora anche il raddoppio. Scarsa la reazione granata: nella ripresa il taccuino resta praticamente vuoto nella delusione dei tanti spettatori presenti al “Civitelle”.