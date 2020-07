Il Luogotenente Vincenzo Bianco va in pensione dopo 35 anni di servizio nell’Arma

Da qualche giorno è stato collocato in congedo, dopo oltre 35 anni di servizio nell’Arma, il Luogotenente Carica Speciale Vincenzo Bianco.

Originario di Gallipoli (LE), sposato e con due figli, si è arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1986, dopo aver prestato anche servizio nella Marina Militare con il grado di Sergente Nocchiere di Porto, ha poi frequentato il 39° corso biennale Allievi Sottufficiali, al termine del quale è stato promosso al grado di Vice Brigadiere dei Carabinieri.

Nella sua lunga carriera ha prestato servizio in varie città: Velletri (RM), Lissone (MI), Vicenza, Larino (CB), Guardialfiera (CB) e Lucito (CB), conseguendo varie promozioni, fino a raggiungere il grado apicale, previsto per la categoria degli Ispettori, e cioè quello di Luogotenente Carica Speciale.

Per oltre 30 anni ha ricoperto il prestigioso, quanto impegnativo, incarico di Comandante del Nucleo Comando della Compagnia Carabinieri di Larino, facendosi apprezzare dai collaboratori, colleghi e superiori per la sua indiscussa e ineccepibile professionalità, diventando un punto di riferimento per tutti.

Ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza, la Laurea in Scienze dell’Amministrazione ed il Master in Filosofia e Storia del Diritto.

E’ in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, conseguita presso la Corte di Appello di Campobasso.

Gli sono state conferite le seguenti onorificenze/benemerenze: medaglie per anzianità di servizio militare Argento (16 anni) ed Oro (25 anni); medaglie al merito di Lungo Comando di Reparto Bronzo (10 anni), Argento (15 anni) ed Oro (20 anni); Medaglia Mauriziana al merito di 10 lustri; medaglia di Benemerenza per soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali. Attestato di Pubblica Benemerenza della Protezione Civile.

Al Luogotenente C.S. Vincenzo Bianco, sempre apprezzato da tutto il suo personale per la sua bontà̀ d’animo e cordialità̀, i migliori auguri da parte del Comandante Provinciale di Campobasso, Col. Emanuele Gaeta, del Comandante della Compagnia di Larino, Ten. Col. Raffaele Iacuzio e di tutta l’Arma dei Carabinieri.

Al suo posto è subentrato il Maresciallo Ordinario Simone Gemma, originario della provincia di Lecce.