Il luogotenente Corbillo lascia Montenero, i saluti del sindaco Contucci

Il sindaco Simona Contucci, i componenti della Giunta e alcuni consiglieri comunali hanno salutato questa mattina in Municipio il Luogotenente Carica Speciale Antonio Corbillo che, a poco meno di tre anni dal suo arrivo, lascia il Comando della Stazione dei Carabinieri di Montenero di Bisaccia per un nuovo, importante e prestigioso incarico, assumendo il comando della Stazione Carabinieri di San Vito al Tagliamento, in Provincia di Pordenone.

Corbillo ha assunto il comando della Stazione Carabinieri di Montenero di Bisaccia il 30 novembre 2018, non solo avendo un considerevole bagaglio di incarichi in precedenti comandi presso altre Stazioni dei Carabinieri del territorio italiano, anche ad elevato indice di criminalità, ma partecipando anche a numerose missioni all’estero: per lungo periodo è stato impiegato, infatti, in supporto nella missione umanitaria di pace della NATO in ex Jugoslavia; è stato impiegato inoltre per lungo periodo nella missione umanitaria di pace della NATO in Kosovo, con compiti di Polizia Militare quale Comandante del Nucleo Carabinieri del 1° Reparto Operativo Autonomo di Dakovica; sempre per lungo periodo è stato impiegato nella missione umanitaria di pace dell’ONU nel corno d’Africa ed in particolare in Eritrea ed Etiopia, quale Comandante della Polizia Militare del Contingente Italiano presente in territorio estero.

Per queste e per altre motivazioni, il Luogotenente Carica Speciale Antonio Corbillo ha ricevuto diverse onorificenze, encomi ed elogi, sia in territorio italiano che estero.

Il sindaco Contucci ha voluto porgere il suo saluto a Corbillo ringraziandolo per l’impegno che lo ha contraddistinto nel perseguire i reati, anche di grave entità e di allarme sociale, oltre che per la tenacia con la quale ha affrontato i tanti eventi inaspettati che si sono presentati sul territorio e per il grande senso del dovere con il quale ha gestito la collaborazione con l’Amministrazione comunale.

“Sono grata al Luogotenente Carica Speciale Antonio Corbillo – ha dichiarato il sindaco Simona Contucci – per aver profuso il massimo impegno nei confronti della nostra comunità e per aver saputo gestire con grande professionalità le difficili e numerose problematiche che si sono verificate sul nostro territorio, specie nel periodo della pandemia.

Esprimo la mia gratitudine a Corbillo, inoltre, per essere stato un punto di riferimento imprescindibile per ogni problematica che abbiamo dovuto affrontare nel periodo in cui egli è stato alla guida della locale Stazione dei Carabinieri; estendo in questa occasione, inoltre, i ringraziamenti a nome dell’Amministrazione e dell’intera comunità, a tutti gli uomini dell’Arma che operano sul nostro territorio, per aver rappresentato quel baluardo di legalità del quale nessuno di noi può pensare di fare a meno.

L’augurio a Corbillo è quello di poter raggiungere i migliori traguardi per la propria carriera nella sua futura destinazione, restando saldo nei principi che lo hanno visto crescere ed affermarsi con orgoglio in questi anni nell’Arma dei Carabinieri”.

Nel corso della breve cerimonia dedicata ai saluti istituzionali, il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno donato inoltre una targa ricordo al Luogotenente Carica Speciale Antonio Corbillo.