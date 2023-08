Il live dei Tiromancino per l’evento clou dell’estate a Campomarino

Campomarino si appresta a vivere l’evento più importante dell’estate. Questa sera, sabato 19 agosto, dalle 22, il Lungomare degli Aviatori ‘ospiterà’ il live dei Tiromancino, che costituisce uno dei momenti centrali del loro tour estivo.

Sul palco, il carismatico Federico Zampaglione, guida della celebre band, sarà affiancato da un talentuoso gruppo di musicisti: Antonio Marcucci alla chitarra, Francesco Stoia al basso, Marco Pisanelli alla batteria e Fabio Verdini al piano e alle tastiere. L’importanza dei Tiromancino nel panorama musicale italiano è notevole: con dodici album in studio all’attivo e quattro film realizzati da Federico Zampaglione (oltre ad un quinto attualmente in lavorazione), rappresentano una delle band più influenti e ascoltate in radio del paese.

Inoltre, il concerto vedrà la partecipazione speciale della talentuosa cantante Enula, nota per il suo passato come concorrente nel talent show “Amici”. Il brano “Due Rose”, eseguito con Enula e pubblicato il 14 aprile, ha riscosso grande successo radiofonico e si è costantemente posizionato tra i primi venti brani più ascoltati secondo la classifica Ear One. Enula, tra le nuove promesse della scena cantautorale italiana, vanta oltre 25 milioni di streaming su varie piattaforme digitali e ha collaborato con artisti del calibro di Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, Mr. Rain, Ibisco e Katoo.

Il repertorio dei Tiromancino durante il concerto abbraccerà i brani più iconici della loro carriera, come “La Descrizione di un Attimo”, “Due Destini” e “Amore Impossibile”. Lo spettacolo dal vivo, curato e diretto da Federico Zampaglione, offrirà un affascinante alternarsi tra le nuove canzoni e gli innumerevoli successi che hanno segnato i trent’anni di carriera della band romana. Un’opportunità unica per immergersi nelle melodie che hanno accompagnato il pubblico nel corso degli anni, creando un momento straordinario e indimenticabile. Il concerto, parte integrante del calendario Aestiva 2023, rappresenta il punto culminante dell’estate e attira fan da ogni angolo d’Italia, trasformando il Lido in un luogo di festa e musica.