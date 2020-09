Il Lions Club Termoli Tifernus ha consegnato kit didattici alle scuole

Sulla scia dello scorso anno sociale, in occasione della riapertura delle scuole, il Lions Club Termoli Tifernus ha confermato il service “consegna kit didattici” agli istituti di scuola secondaria di secondo grado. Kit didattici, consistenti in buoni acquisto, pari ad € 50,00 cadauno, che ogni singola scuola potrà spendere presso la cartoleria il Papiro per acquistare materiale didattico da mettere a disposizione degli studenti bisognosi.

“Sappiamo bene che questi buoni non possono supplire a tutto quanto è necessario al singolo studente per l’intero anno scolastico. Vogliono, comunque, essere un segnale tangibile di speranza perché nessuno sia lasciato indietro, visto che i giovani sono il nostro futuro. Ringrazio ogni singolo dirigente scolastico per la cortese disponibilità e sensibilità manifestata verso il service”, questa la dichiarazione del presidente del Lion Club Termoli Tifernus: Antonio Liberatore.