Il Lions Club Termoli Host dona materiale sanitario alla Fondazione Opera Serena

REDAZIONE TERMOLI

Nella mattinata del 17 Aprile 2019, presso la casa di riposo Opera Serena, il presidente del Lions Club Termoli Host Giuseppe Musacchio ha donato alla Fondazione Opera Serena del materiale sanitario per conto del Lions Club Termoli Host. Il materiale è stato consegnato all’avvocato Angelo Marolla presidente della fondazione alla presenza del dott. Vincenzo Iannaccone, responsabile medico della struttura, del personale paramedico e amministrativo della struttura. La Fondazione Opera Serena offre ospitalità a 70 anziani nella casa di riposo di via Napoli ed ha una lunga lista d’attesa. La struttura è accreditata con il Servizio sanitario regionale ed è classificata come Residenza Sanitaria Assistita. Il Presidente Musacchio ha ricordato come il Lions Club Termoli Host si considera sempre al servizio della comunità locale. L’avv. Angelo Marolla ha ringraziato il Lions Club Termoli Host per il materiale sanitario ricevuto e per quanto si spera faranno in futuro.