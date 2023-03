Il Lions Club Isernia consegna a Caritas e comunità di Sant’Egidio scatoloni di vestiario

«Il presidente internazionale del Lions Iternational, lo statunitense Brian E. Sheehan, ha voluto, per l’anno della sua carica, come motto personale “INSIEME POSSIAMO”. Con questo ha inteso invitare tutti gli aderenti alla grande Associazione (che sono circa 1milione e 400mila) a cercare la collaborazione con altri perché attraverso l’unione delle forze e delle capacità si possono sempre raggiungere risultati più importanti». Con queste parole il Presidente del Lions Club Isernia, Luciano Scarpitti, ha illustrato al Prefetto di Isernia, Dr.ssa Franca Tancredi, lo spirito che anima i Lions quando danno vita ad una iniziativa. L’occasione si è verificata quando, nei giorni scorsi, la Dr.ssa Tancredi, da pochi mesi divenuta Prefetto di Isernia, è intervenuta a sopraintendere alla consegna di 24 scatoloni di capi di vestiario alle associazioni umanitarie “Caritas Diocesana” e “Comunità di Sant’Egidio”. I tanti abiti: maglioni , giubbetti, cappelli, giacconi ed altro, mai indossati, quindi nuovi, sono stati raccolti da Salvatore Barricelli, che lavora nel settore, e messi a disposizione del Lions Club Isernia, di cui è Socio, perché possano essere distribuiti a famiglie bisognose e persone rifugiate in fuga dalla guerra. Proprio a questo scopo i molti capi d’abbigliamento, proprio con il massimo spirito di collaborazione, sono stati affidati alle due organizzazioni che tra gli scopi principali hanno quello di aiutare i poveri e le persone in difficoltà. «Il Prefetto – ha aggiunto Luciano Scarpitti – ha dimostrato grande sensibilità e apprezzamento sia per la nostra iniziativa in sé, sia per la nostra capacità di collaborare con altre organizzazioni umanitarie dando risalto agli scopi comuni». All’evento sono stati presenti numerosi Soci Lions che hanno sottratto qualche minuto alla loro giornata lavorativa o di impegni: Salvatore Barricelli che oltre ad aver raccolto i tanti capi d’abbigliamento li ha trasportati con furgone fino alla sede della chiesa di San Pietro Celestino; il Vicepresidente, Nicandro Ricci; il Direttore del Comitato Soci e Cerimoniere, Antonio Maria Triggiani; il Tesoriere, Alessandro Scuncio; la Vicesegretaria, Adele Bonifacio. A questi, con molto piacere si è aggiunta Maria Antenucci che presto entrerà a far parte del Club nella veste di Socio. Insieme al responsabile della Caritas di Isernia, Paolo Orabona, erano presenti numerosi volontari che hanno provveduto a disporre in magazzino i voluminosi cartoni. E accompagnata da altri soci è stata presente la presidente della Comunità di Sant’Egidio Roberta Palleschi. Con tutti il Prefetto si è intrattenuta in modo semplice e spontaneo per conoscere e prendere confidenza con le realtà presenti ad Isernia ed ha ringraziato per l’invito avendo anche occasione di illustrare i suoi compiti in campo umanitario come rappresentante dello Stato.