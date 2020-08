Venerdì 21 agosto al Castello di Pescolanciano la presentazione dell’ultimo libro di Maria Stella Rossi

Con Letture tra le mura l’Associazione di Promozione sociale Intramontes propone da alcuni anni attività culturali nel segno della presentazione di libri e della lettura di brani nei luoghi sintonici e ameni della Neviera di Agapito del Castello di Pescolanciano con la collaborazione e la disponibilità della Famiglia D’Alessandro.

Situata all’ingresso del Castello, la Neviera accoglie nella sua dimensione in parte architettonica e in parte affacciata sul verde rigoglioso del giardino/ bosco di aceri.

In programma per il 21agosto alle ore 18.00 la presentazione del libro “Il linguaggio perduto degli oggetti” di Maria Stella Rossi edito da Homo scrivens.

Il libro come cita la quarta di copertina si compone di “…una storia breve e venti racconti essenziali, in cui la Luisa, la protagonista, osserva, esamina, coglie e cerca i punti fatali del guasto, il momento fatale in cui esso si insinua […]ad iniziare dalle noncuranze. Allora cataloga, pensa, specula, ricorda per trovare una via di soluzione all’intrico insondabile della vita”.

L’introduzione di Caterina Palombo, vicepresidente dell’Associazione Intramontes, la partecipazione della giornalista e poetessa Marilena Ferrante che si occupa anche di una rubrica letteraria per WordNews e la voce narrante di Maria Teresa Di Tanna compongono una sinergia di interventi sul libro che cita il linguaggio perduto degli oggetti e anela alla riconquista di curanze e di possibili nuovi linguaggi ponendosi in accordanza con la storia attuale del Castello di Pescolanciano che anche tramite la passione e la competenza di Eugenio Auciello, e con la partecipazione del gruppo associati Intramontes, è tornato a raccontare la sua importante e influente storia non solo locale.