Il limite è l’infinito

di Marianna Meffe

Da Blue Origin a Virgin Galactic, la corsa alla conquista dello spazio non è mai stata così affollata: affianco alle imprese governative ora si schierano anche le agenzie private dei ricchi del secolo, che talvolta sono anche più performanti.

Il 2022 sembra l’anno prescelto per le prime, timide, gite spaziali aperte al pubblico. Non si può infatti ancora parlare di voli veri e propri, ma più di esperienze simili a quella dello scorso 20 luglio di Bezos, in quanto il modus operandisarebbe per tutte le agenzie lo stesso: dopo il decollo e un breve tour a qualche decina di km da terra, si scivola di nuovo verso il basso, a bordo di una capsula.

Virgin Galactic, l’azienda dell’imprenditore Richard Branson, ha annunciato per l’inizio del prossimo anno lo start delle operazioni commerciali e i fortunati che potranno sedere sui primi aerei saranno scelti a sorte tra tutti coloro che hanno acquistato i biglietti (tra l’altro, gli acquisti sono aperti fino al primo settembre e per questo primo lancio ci sono prezzi calmierati di soli 200.000 dollari.)

Certo, a parte questa piccola eccezione, fare il turista intergalattico sarà probabilmente ancora per molti anni appannaggio soltanto di multimiliardari, ma questo non diminuisce l’importanza della conquista.

È infatti anche grazie all’impulso fornito da queste agenzie private che la ricerca è stimolata al superamento delle odierne frontiere: è stato calcolato che la starship di SpaceX (agenzia di Elon Musk), utilizzando razzi per il lancio e rifornendosi in orbita, potrebbe raggiungere Marte in qualcosa come 40 giorni, nel periodo in cui i due pianeti sono il più vicini possibile.

Un valore circa 100 volte superiore rispetto alle precedenti missioni Terra-Marte.

Insomma, se vent’anni fa era pura utopia, oggi il Natale su Marte comincia a prospettarsi come non del tutto impossibile!