Il lievito nascosto

XVI Domenica del tempo ordinario (A)

La liturgia di questa domenica ci offre tre parabole legate al tema dell’evangelizzazione. Il protagonista è il Regno dei cieli, che nel linguaggio matteano si riferisce sempre alla persona di Gesù. Egli è, ancora una volta, il seminatore, ma anche piccolo seme di senape e lievito nascosto nella farina. Il filo conduttore di queste tre parabole sembra essere il fatto che l’avvento del regno è un evento inarrestabile e questo nonostante le avversità. Il Grano germoglia e viene raccolto anche dopo il sabotaggio del nemico; il seme cresce e diventa una grande pianta, pur essendo il più piccolo fra tutti, il lievito fa il suo effetto nella farina anche se invisibile agli occhi dell’osservatore. Gesù esorta così i suoi discepoli a essere costanti e credere nelle sue parole anche contro ogni umana speranza.

Ora immergiamoci nella potenza comunicativa di queste immagini e meditiamo i misteri che esse contengono.

Commento a Mt 13,24-34

+In quel tempo, Gesù espose alla folla un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo.+

Nel capitolo che precede (Mt 12) viene messo in evidenza con quanta difficoltà la Parola, antica e sempre nuova, annunciata dal Verbo, trovi numerosi ostacoli nell’accoglienza, anche da parte dei parenti (Mt 12,46-50). Questa parabola, detta comunemente della zizzania, immediatamente successiva a quella del seminatore ( cfr. Mt 13,1-23) e a cui si ricollega direttamente, vuole spiegare i dissidi che possono sorgere tra coloro che servono lo stesso Dio, tanto da farli diventare, a volte, nemici in casa.

Nella parabola precedente è evidente che Il seme sparso dal seminatore è buono, il problema relativo alla mancanza di frutti o alla loro scarsa qualità dipende dal terreno, non è colpa del seminatore. Tuttavia ancora non si capisce perché i frutti prodotti dal campo (l’intera umanità ed in particolare il popolo eletto) sono scarsi e, a volte, anche cattivi? Come può crescere e germogliare il male se quello che è stato trasmesso è tutto buono?

+Ma, mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò.+

Ecco la spiegazione. Se nella parabola del seminatore l’origine dell’ostacolo è interno all’uomo (pigrizia, concupiscenza, paura, ecc.), in questo caso l’attenzione è spostata verso le cause esterne, in modo specifico verso l’attività di deliberato sabotaggio da parte di un nemico: il maligno. Non tutti sanno che la zizzania è una pianta tossica dalle proprietà narcotiche, se dunque infestava un raccolto questa poteva causare ingenti danni sia all’economia che alla salute del popolo. Si tratta quindi di un gesto profondamente malvagio in una società dove la sopravvivenza di molti dipendeva dal buon esito del raccolto. Non va trascurato il fatto che questa semina del male avviene mentre “tutti dormono”. Gesù usa l’immagine del sonno quasi sempre negativamente, per riferirsi alla morte o alla pigrizia spirituale dei suoi discepoli. In questo caso è facile capire che il seme malvagio si diffonde a causa della scarsa vigilanza degli “operai” che avrebbero dovuto invece vegliare. L’immagine potrebbe essere intesa anche metafisicamente: la ribellione di Satana, la quale è stata causa anche di quella umana, ha messo disordine nella storia prima che il mondo fosse creato (mentre tutti dormivano). “Se ne andò” potrebbe essere inteso come l’esilio dalla corte divina, atto dovuto dopo il crudele gesto.

+Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania.+

Le due piante all’inizio sono simili, tanto da essere distinguibili chiaramente solo nella fase finale della loro crescita, quando oramai è troppo tardi. Se la Parola porta il suoi frutti di bene, la zizzania avvelena l’anima e la mente, ciò avviene per le cattive interpretazioni del dato rivelato, esse portano a risultati contraddittori rispetto al vero fine della Parola. Tale problematica è fatta notare da Gesù tante volte nelle sue prediche, specie quando discute sulla Torah.

+Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: “Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico ha fatto questo!”.+

Se Dio è Bene e non può far altro che bene, da dove viene il male? Questo è il dubbio che prima o poi assale ogni uomo di fede. Tale problema è tradizionalmente definito dai teologi come “mysterium iniquitatis”. Esso, se non compreso, va a colpire in modo subdolo e pericoloso la purezza della nostra fede, destabilizzandone il fondamento più importante: la fiducia in Dio stesso, che è fonte purissima di Amore e Giustizia. La risposta data ai servi è inequivocabile: “un nemico ha fatto questo”. Se c’è il male non viene da Dio, ma da un cuore che, creato libero, ha scelto di alienarsi da se stesso e, diventando tutto l’opposto per cui è stato creato, si vota al nichilismo fine a se stesso. L’amore per la creazione e la vita diventa amore per la morte e la distruzione. l’opera del malvagio seminatore è diabolica per antonomasia, perché crudelmente devastante, il raccolto sembra destinato alla distruzione, compromettendo così anche le parti buone. Solo un intervento divino può salvarlo.

+ E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a raccoglierla?”. “No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano.+

Possiamo distinguere i buoni dai malvagi? Impossibile. Se ogni azione ha delle conseguenze che possiamo distinguere come buone o cattive, ciò è impossibile per la valutazione di un essere umano, il quale porta in sé una ricchezza e complessità che lo rendono un mistero irrisolvibile. Dunque nessuno può davvero arrogarsi di emettere un giudizio tale da poter definire una persona degna di esistere o meno, anche se nel caso di alcuni efferati criminali la tentazione c’è. Ma quante volte chi si è arrogato questo diritto ha fatto il gioco del “del nemico” ? Sappiamo bene come egli voglia spingere in modo subdolo gli stessi amici del padrone (Dio) a devastare ulteriormente la sua opera. La risposta secca del Seminatore non lascia dubbi, è impossibile discernere il malvagio dal giusto, ovvero distinguere chi è diventato cattivo per forti condizionamenti esterni da chi invece l’ho è diventato per deliberata scelta.

+Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: Raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano invece riponetelo nel mio granaio”».+

Nella storia questo discernimento è impossibile, ma questo non vuol dire che non ci sarà un giudizio. Ciò avverrà quando il Grano sarà maturo; da tener presente che gli esecutori delle sentenze non saranno uomini, ma angeli (Mt 13, 44-50). L’uomo che si erge come giudice sugli altri rischia, nonostante le buone intenzioni, di compiere opere malvagie cadendo nella trappola del Maligno che ci vuole divisi e mortalmente avversi. Siamo nel tempo del pazienza, quella che ci ha insegnato Gesù, il quale, durante il suo pellegrinaggio terreno, ci ha mostrato come tanti uomini, ritenuti zizzania, erano in realtà buon grano.

+Espose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape, che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi ma, una volta cresciuto, è più grande delle altre piante dell’orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami».+

Gesù è il Regno dei cieli, stare con lui vuol dire essere in sua compagnia. Niente di vistoso all’inizio, anzi, a chi lo segue sembra, a volte, di giocare una partita persa in partenza. Lo stesso doveva essere successo ai discepoli del Maestro e alle prime comunità cristiane che ben hanno conosciuto cosa volesse dire essere considerati come gli appartenenti a un culto marginale. Eppure quello che sembra un episodio fallimentare di riforma di una religione nemmeno tanto diffusa come lo potevano essere altre, diventa la pianta più grande di tutto il campo. Proprio chi si sa fare piccolo, è destinato a diventare il più grande!

+Disse loro un’altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito, che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata».+

Premettendo che, come abbiamo già accennato, in Matteo il Regno dei cieli rappresenta sempre Gesù, come non vedere nell’immagine della donna che “prese il lievito” Maria, colei che accoglie in se il Verbo incarnato vero fermento della storia? Un lievito che poi è offerto al mondo perchè anch’esso fermenti e compia negli altri ciò che Dio ha fatto in lei. Come il lievito nella farina, il divino si unisce all’umano in modo invisibile ed irreversibile allo stesso tempo, senza possibilità di poter invertire il processo: Dio si è fatto uomo, l’umanità e stata innestata nella divinità e qualcosa succede: essa fermenta e continuerà lievitare fino quando sarà pronta alla “cottura”, nessuno può intromettersi in questo processo. Saremo tutti un sol Corpo e un sol Spirito, infinitesimali grani di farina impastati dall’Acqua battesimale e fatti fermentare dal lievito dello Spirito “Cristificatore”.

+Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta:

«Aprirò la mia bocca con parabole,

proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo».+

Gesù aveva bisogno di nascondere parte dei contenuti della sua predicazione (specie sulla sua natura divina) per non finire sulla croce prima del tempo. Tuttavia egli criptava le sue parabole non solo per nascondere il suo messaggio ai suoi nemici attraverso un codice noto solo agli iniziati, ma una complessa e sublime opera di sintesi simbolica che va contemplata nella preghiera sostenuta dallo Spirito. Solo così esse smettono di essere immagini ermetiche e diventano una finestra che si affaccia su paesaggi celesti. Oggi la scienza del Vangelo è accessibile a tutti, ma l’ultima chiave d’interpretazione risiede in chi comprende in modo sufficientemente profondo la sostanza del divino: ovvero l’amore cristiforme.

Felice Domenica.

Fra Umberto Panipucci