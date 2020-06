Il Liceo Scientifico di Bojano premiato tra i migliori team del progetto ASOC1920

BOJANO. Si è svolto rigorosamente in modalità online l’evento conclusivo, con relativa premiazione, dell’edizione 19/20 di ASOC – A Scuola di Open Coesione. Il Team ASOC, composto da esperti di community management, comunicazione ed animazione territoriale, ha animato l’evento che, oltre ai 116 team finalisti sugli oltre 200 partecipanti, ha visto la presenza delle associazioni “Amici di ASOC”, dei responsabili dei centri Europe Direct e dei referenti Istat, che hanno affiancato i team nel percorso di monitoraggio. L’evento, trasmesso in diretta streaming ha avuto come ospiti di eccezione Riccardo Monaco per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Simona Montesarchio per il Ministero dell’Istruzione, Paola Bocchia per la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Massimo Martinelli per il Senato della Repubblica, Vanessa Pallucchi per Legambiente, Annalisa Corrado per GreenHeroes e la Gaudats Junk Band, con il bassista della Bandabardò. Nei numerosi interventi, gli alunni sono stati più volte sollecitati su come essere cittadini consapevoli anche attraverso le azioni di monitoraggio civico messe in atto attraverso il percorso ASOC. Fondamentale è stato il riferimento degli interlocutori alla tematica ambientale, all’economia circolare ed al green deal anche attraverso la presentazione di progetti, percorsi e buone prassi volti alla tutela dell’ambiente e con esplicito riferimento ai Fridays for future ed ai 17 goal dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile. Data l’eccezionalità della situazione, quest’anno il Team ASOC ha voluto premiare con un device tutte le 116 scuole che sono riuscite a portare a termine il percorso nonostante l’organizzazione della didattica in modalità a distanza ma ha comunque individuato alcuni lavori che si sono particolarmente distinti per l’efficacia degli elaborati presentati e ilLiceo scientifico di Bojano, rappresentato dal Team Mind The Drop, è risultato 1° classificato per la regione Molise. Il team, formato dagli alunni della classe 3B del Liceo scientifico, guidato dalle insegnanti Silvana Chiovitti, Claudia Spina e Sara Vizocosi è cimentato nell’annosa problematica delle perdite idriche bojanesi e nell’analisi del monitoraggio civico del progetto di ristrutturazione dell’acquedotto comunale. A nome del team, l’alunna Gloria Ranaudo è stata chiamata a presentare il lavoro svolto alla presenza di circa 800 persone partecipanti. Nel corso del suo intervento, Gloria ha esposto i punti salienti della progettazione e della realizzazione del lavoro, che ha visto i ragazzi impegnati nella stesura di un articolo di data journalism, nella redazione di un report di monitoraggio e nella pubblicazione di due video relativi alle fasi della ricerca e alle visite di monitoraggio effettuate;non sono mancati, infine, il riferimento al sistema di monitoraggio tele controllato che dovrebbe consentire al comune di individuare precocemente le perdite idriche occulte ed i ringraziamenti agli organizzatori ed alle associazioni di supporto, senza i quali non si sarebbe potuto mettere in atto un percorso di così alto spessore. Nel corso della manifestazione è stato trasmesso anche un breve video realizzato dalla studentessa Roberta Spina sulla tematica della DaD durante il periodo del lockdown. Grande l’apprezzamento per il risultato raggiunto da parte della comunità scolastica bojanese e della dott.ssa Carmela Basile, rappresentante del centro Europe Direct per il Molise che da anni promuove il progetto tra le scuole molisane. Altro importante risultato raggiunto per la Regione Molise è stato l’annuncio della menzione speciale “Premio creatività digitale” attribuito al Liceo classico “M. Pagano” di Campobasso. (g.c.)