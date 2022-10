Il liceo Galanti di Campobasso è tra le 5 scuole più internazionali d’Italia

Lo ha sancito il rapporto 2022 dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca. La premiazione avverrà giovedì 27 a Roma alla presenza del presidente della compagnia di San Paolo e di un rappresentante del ministero

Il liceo G.M. Galanti di Campobasso è tra le cinque scuole secondarie di II grado che più si sono distinte per l’alto punteggio raggiunto nell’indagine sull’internazionalizzazione. È quanto emerge dal rapporto 2022 dell’Osservatorio sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca (www.scuoleinternazionali.org) promosso dalla Fondazione Intercultura e presentato oggi nel corso di un incontro online con la partecipazione di Roberto Ruffino, Segretario Generale di Fondazione Intercultura, Diana Saccardo, Ministero dell’Istruzione, Marcello Bettoni, ANP, Nando Pagnoncelli, Ipsos, Francesco Profumo, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, main partner dell’edizione 2022 dell’Osservatorio.

Nel 2022 il progetto è stato così rinnovato: l’Indice di internazionalizzazione è stato aggiornato per adattarsi alle novità introdotte nelle scuole italiane nell’ultimo decennio (es. le nuove pratiche di internazionalizzazione derivanti dalle politiche europee) e al mutato contesto in cui operano; è più che raddoppiato il numero di scuole secondarie di II grado che hanno partecipato alla rilevazione dell’Indice; verrà data una maggiore visibilità ai risultati dell’ indagine anche attraverso la premiazione di cinque scuole che si siano particolarmente distinte per le attività di internazionalizzazione.

La premiazione delle 5 scuole, a cui sarà consegnato il premio di euro 2.000 ciascuna, avverrà giovedì 27 ottobre alle 12 nella sede dell’ACRI a Roma in via del Corso, alla presenza del Presidente della Compagnia di San Paolo, Francesco Profumo, che ha co-finanziato l’iniziativa, e di un rappresentante del Ministero dell’Istruzione.