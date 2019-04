Il lavoro si fa integrazione: il centro di riuso apre al sociale

REDAZIONE TERMOLI

Unire la possibilità di riutilizzare i rifiuti per integrare l’economia circolare con un progetto legato a finalità sociale. E’ questa l’iniziativa presentata questa mattina in conferenza stampa presso la sala consiliare del Comune di Termoli. Un vero e proprio piano sociale di utilizzo e sviluppo dell’Eco-centro di Termoli che permetterà il recupero e la lavorazione dei rifiuti Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), dando nuova vita ad uno scarto che sarebbe a tutti gli effetti diventato rifiuto. Questo progetto si contraddistingue per la forte valenza sociale in quanto propone la sperimentazione di un modello d’intervento di rete per l’inclusione sociale e lavorativa di persone con disagio psichico, attraverso una sinergica collaborazione tra la Cooperativa Sociale ‘Il Mosaico’, il comune di Termoli, il Centro di Salute Mentale di Termoli e Accord Phoenix spa, azienda che ha attivato uno dei 3 impianti più importanti a livello europeo per il recupero e la lavorazione dei rifiuti Raee. Le 4 unità lavorative provenienti dal centro di Salute mentale di Termoli saranno dunque supportate dalla società Accord Phoenix spa che permetterà alle persone facenti parte del progetto di recuperare e sviluppare una conoscenza diretta de un’autonomia nella gestione dei Raee per riparare correttamente i rifiuti gestiti dal centro e prepararli per la spedizione presso gli stabilimenti dell’Aquila per la loro successiva lavorazione. Tra questi, alcuni prodotti saranno inseriti all’interno della ‘bottega dello scambio e del baratto’ al fine di essere scambiati o barattati, appunto, con i cittadini. L’inserimento lavorativo di persone con disabilità psichica, in questo quadro, necessita quindi la predisposizione di percorsi individualizzati. C’è quindi, a monte, il ‘progetto terapeutico individualizzato’ realizzato proprio dal Centro di Salute Mentale di Termoli in sinergia con la Cooperativa Sociale ’Il Mosaico’ che propone agli utenti-lavoratori l’attivazione di percorsi di formazione al lavoro in un settore che è in forte crescita.