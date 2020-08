Il laterale Andrea Cioccia ha firmato con la Chaminade Campobasso. Nuovo non più di tanto, a dire il vero, visto che il classe 1995 aveva già militato in rossoblù. Cresciuto nel settore giovanile del Mirabello Calcio a diciassette anni si avvicina al mondo del futsal entrando a far parte della Chamiande Under 18, tre stagioni intense poi la scelta di cambiare maglietta e sposare il progetto del quintetto del Cus Molise (tre stagioni di serie B e una in A2). “Torno con grandi motivazioni alla Chamiande. – ha dichiarato Cioccia – Sono rimasto entusiasta del progetto che mi è stato presentato, una squadra composta da tutti ragazzi del posto che a mio avviso sarà molto valida e potrà dire la sua. Mi fa piacere tornare ad essere utile a questa causa e sono sicuro che insieme potremo toglierci delle belle soddisfazioni”. L’ingaggio di Cioccia rafforza il pacchetto dei laterali, bravo in fase difensiva in questi anni si è espresso al meglio anche in attacco dimostrando di vedere bene la porta da tutte le posizioni. Il nuovo giocatore rossoblù ha commentato gli obiettivi stagionali: “La società ci ha chiesto di ben figurare nel prossimo campionato e considerando la rosa allestita fino a questo momento credo che potremo dire la nostra. A livello personale spero di dare il mio contributo con l’esperienza acquisita in questi anni e nell’ultima stagione in A2. Mi metterò al servizio del mister e dei compagni cercando di sfruttare al meglio le mie qualità”. Si torna in campo dopo una lunga assenza, il blocco delle attività a causa della pandemia da Covid -19 ha spinto la Divisione Calcio a 5 a cristallizzare le classifiche: “Il girone G per me è quasi tutto nuovo. – prosegue Cioccia- Conosco Sammichele e Bisceglie che ho affrontato in A2. Mentre Real Dem e Canosa, da anni protagoniste dei tornei nazionali, le ho affrontare nelle stagioni precedenti. Il resto delle formazioni saranno una novità. Sicuramente sarà difficile conquistare punti in trasferta. Inoltre credo che la formazione accreditata al salto di categoria sia l’Itria”.