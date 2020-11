Il Lanificio di Stia: da opificio a museo didattico

Alesia e i suoi compagni di viaggio ospitano nella consueta rubrica il contributo del dottor Andrea Gori.

Li ruscelletti che de’ verdi colli

del Casentin discendon giuso in Arno,

facendo i lor canali freddi e molli…

Inferno XXX, 64-66

Nel xxx canto dell’Inferno, Dante incontra Maestro Adamo che nel castello di Romena falsificò il fiorino di Firenze. In vita appagò ogni suo desiderio e adesso, tormentato dal ricordo dei numerosi ruscelli che scorrono lungo i versanti del Casentino, spasima per avere un goccio d’acqua.

I versi di Dante descrivono sinteticamente questa vallata ricchissima di corsi d’acqua che scendendo a valle confluiscono nel “fiumicel che nasce in Falterona” (Purgatorio XIV, 17).

Al tempo in cui Dante, ormai in esilio, fu ospite nei castelli di Porciano e Romena dei conti Guidi, l’Arte della Lana doveva essere particolarmente sviluppata in questa zona, infatti già nei primi anni del Trecento si commerciavano a Firenze i panni grossi del Casentino.

Le acque abbondanti ed impetuose dello Staggia, dell’Archiano e dell’Arno, erano indispensabili sia per il lavaggio della lana, la purgatura, la tintura dei panni che per movimentare i mulini per le galle e le macchine per la follatura.

Non solo “Li ruscelletti” favorirono lo sviluppo dell’Arte della Lana in Casentino ma anche “i verdi colli”; infatti le abbondanti foreste fornivano la legna necessaria per riscaldare l’acqua delle vasche per tingere i tessuti, e i pascoli permettevano il mantenimento delle numerose greggi che con la loro lana provvedevano alla materia prima. Il Casentino fu quindi il luogo ideale, grazie alle sue caratteristiche naturali, per lo sviluppo della manifattura laniera, che fu sicuramente l’attività più antica praticata dagli abitanti della valle nel tentativo di proteggersi dai rigidi inverni propri di queste zone di montagna.

La lavorazione della lana ha seguito passo dopo passo le vicende del genere umano ed è per questo che è diventata una metafora per indicare la vita degli uomini.

Uno dei simboli più appropriati che siano stati utilizzati dall’antichità fino ad oggi per rappresentare il destino dell’uomo è certamente quello della filatura; l’azione di torcere, con l’uso delle dita e del fuso, la soffice e inconsistente lana cardata per trasformarla in resistente filato, può essere paragonata all’atto della creazione, che dal caos ottiene la vita: ancora oggi la filatura è associata all’esistenza di ogni essere che nasce, vive e muore.

Anche l’intrecciarsi della trama con l’ordito è una metafora della sorte degli uomini, le infinite possibilità creative che la tessitura offre si identificano con il cammino che i mortali effettuano durante la loro vita. L’ordito è il progetto, il principio ordinatore; la trama che lo intreccia rappresenta il divenire, l’unione di trama e ordito genera l’unica e particolare stoffa di cui ogni uomo è costituito.

L’industria laniera in Casentino fino alla fine del Settecento rimase a livello familiare, i lanaioli usavano il lavoro a domicilio che garantiva un costo della manodopera molto basso; la produzione era portata avanti da numerosi imprenditori che disponevano di un capitale modesto.

Sotto i portici del Borgo Maestro di Stia (odierna piazza Tanucci) i lanaioli, nelle loro botteghe, raccoglievano la lana, la selezionavano, la lavavano e dopo averla asciugata su tralicci, la cardavano e la inviavano ai lavoranti esterni perché diventasse panno.

Nell’Ottocento la realizzazione di fabbriche, che necessitavano di grandi capitali, ridusse pian piano il lavoro a domicilio e in alcuni casi il produttore familiare si trasformò in salariato. Il vantaggio di concentrare la produzione negli opifici, grazie alle maggiori disponibilità di denaro, permise di sperimentare nuove tecniche produttive che sarebbero state impossibili al piccolo artigiano.

La nascita della fabbrica centralizzata, dove in unico luogo si svolgevano tutte le lavorazioni di trasformazione della lana, portò anche a Stia alla nascita del proletariato moderno; il lavoratore non aveva terre e nemmeno capitale, ma si guadagnava da vivere vendendo la propria capacità lavorativa.

L’epoca dell’industrializzazione fece diventare Stia, intorno alla metà dell’Ottocento, uno dei centri produttivi tessili più importanti d’Italia. Gli illuminati imprenditori, che investirono enormi capitali nel Lanificio, riuscirono a realizzare una fabbrica efficiente e produttiva ma anche costruita a misura d’uomo; infatti le logiche e i successi di impresa erano uniti ad un progetto sociale che puntava sulla partecipazione e sul coinvolgimento della forza lavoro. Fu uno degli esempi di imprenditoria dove si riuscì a coniugare lo sviluppo industriale con quello sociale, dotando la comunità di case per gli operai e anche di svaghi nel dopolavoro, come la Filarmonica del paese; attività e servizi a sostegno della collettività erano presenti anche all’interno del Lanificio, basti pensare alla scuola elementare obbligatoria per tutti i figli degli operai.

Proprio per sopperire all’assenza dello stato sociale ed aiutare i lavoratori in difficoltà, nel 1838 nacque a Stia una delle prime Società di Mutuo Soccorso, ancora oggi esistente. Nello stendardo della Società, conservato nel Museo, è rappresentato l’ingranaggio simbolo del progresso, la pecora dalla quale si ricava la materia prima, e le mani che si stringono segno di fratellanza ed aiuto reciproco; infatti il principio dell’associazione era mettere in comune i rischi legati all’attività lavorativa (malattia, invalidità, infortunio), suddividendoli fra tutti gli associati, ognuno dei quali versava una quota al ricevimento del salario.

L’assicurare protezione alle famiglie dei dipendenti contribuiva a migliorare il loro rendimento e il loro coinvolgimento; un ambiente sociale positivo rafforzava la fedeltà del lavoratore e la sua disponibilità a collaborare attivamente allo sviluppo dell’impresa.

Per queste ragioni il Lanificio è stato uno dei principali fattori di mutamento e di emancipazione del tessuto sociale e ha avuto un ruolo importantissimo nel costruire una cultura di solidarietà, elemento fondamentale dell’attuale comunità stiana.

La produzione laniera ha accompagnato lo sviluppo e la crescita di Stia attraverso i secoli: il suono della campana e il fischio della sirena scandivano il tempo non solo per i lavoratori, ma per tutti gli abitanti del paese; finché la sirena ha continuato a echeggiare nella vallata è stata garanzia di un lavoro sicuro per gli abitanti di Stia che potevano permettersi un tenore di vita superiore rispetto a quello degli altri paesi del Casentino.

Purtroppo negli anni ottanta del ‘900 il Lanificio entrò in una crisi irreversibile che sfociò nella cessazione totale della secolare attività.

Rimasto per decenni nel più totale abbandono, utilizzato come discarica industriale abusiva; nel 2010 è tornato ad aprire le sue porte, non più come polo produttivo, vanto dell’intera nazione, ma come centro di diffusione della cultura tessile.

Il Lanificio ha ripreso vita come Museo dell’Arte della Lana, per lasciare memoria di questa antichissima tradizione, ma anche per mettere di nuovo a disposizione della comunità l’edificio, dove generazioni di stiani hanno lavorato. Nel libro delle firme, esposto all’ingresso del Museo, troviamo testimonianza del coinvolgimento emotivo provato dagli ex operai del Lanificio, nel veder restaurati, dopo anni di incuria e desolazione, gli spazi dove lavoravano; oltre ad apporre la loro firma come testimonianza del loro passaggio, vogliono dare un contributo costruttivo, scrivendo sul libro i ricordi del loro lavoro e della loro vita, che spesso coincidevano.

Il percorso espositivo del Museo dell’Arte della Lana è una vera e propria esperienza sensoriale, dove si può toccare, annusare, ascoltare, imparare, provando in prima persona la manualità di alcuni gesti propri dell’arte della lana: i visitatori possono ancora riconoscere all’interno delle sale, che ospitavano in passato i cicli produttivi delle lavorazioni tessili, l’odore degli oli per la lubrificazione della lana per la cardatura, quelli intensi dei filati e dei tessuti appena tinti, o quelli metallici e acuti dei macchinari tessili, e con un po’ d’immaginazione si può riuscire anche a percepire le essenze del lavoro e della fatica che sono ancora attaccate alle pareti.

Per far riascoltare ai visitatori gli assordanti rumori che rimbombavano negli stanzoni e per osservare il funzionamento dei macchinari durante i processi di lavorazione, sono stati creati degli appositi percorsi multimediali. Accanto ai macchinari più rappresentativi sono stati istallati dei monitor che si accendono premendo un apposito pulsante rosso: i video mostrano il movimento che avviene durante il ciclo di produzione e riproducono il battere del telaio, il sibilo della filanda e il rumore sommesso dei tamburi guarniti di punte metalliche del reparto cardatura, oltre a mostrare come si realizza la tintura naturale della lana e la storia del Panno Casentino con il funzionamento della “ratinatrice” che è il macchinario con cui si crea il ricciolo caratteristico di questo panno lana.

Anche il tatto è fondamentale per comprendere pienamente le lavorazioni tessili e le qualità di una stoffa; la mano di un tessuto indica tecnicamente proprio quelle caratteristiche che si possono riconoscere esclusivamente con la sensibilità delle mani. In collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti abbiamo realizzato un percorso tattile per rendere accessibili strumenti, fibre, e tessuti, dove si impara toccando; nel tentativo di abbattere le barriere percettive e sensoriali che costantemente incontrano i disabili della vista, sono stati creati dei percorsi utilissimi per tutti i visitatori, che hanno così la possibilità di scoprire l’importanza della dimensione tattile. All’inizio dell’itinerario museale sono posizionati alcuni recipienti in plexiglass, contenenti le fibre tessili più diffuse, mettendo le mani al loro interno, si può provare a riconoscerle a seconda delle sensazioni che si percepiscono di caldo, freddo, morbido, liscio, ruvido.

Inoltre vedenti e non vedenti possono sperimentare il corridoio del tatto: un buio e stretto cunicolo in pietra, segnalato con soffusi led sul pavimento, dove si cerca di individuare, esclusivamente al tatto, le diverse tipologie di tessuti appese sulle pareti. Una volta che il visitatore ha toccato e strofinato tra le proprie mani la stoffa, può tirarla leggermente per accendere un faretto e illuminare la didascalia che indica la qualità tessile e le fibre di cui è composta.

Tutte le proposte didattiche del Museo sono improntate alla sperimentazione per meglio comprendere le fasi di lavorazione della lana: all’interno dei laboratori sono eseguiti, con l’aiuto di alcuni strumenti, i procedimenti che trasformano il vello della pecora in tessuto. Le scolaresche provano a cardare la lana con delle tavolette coperte di sottili aghi, imparano a ritorcerla con le dita per ottenere il resistente filato e infine, sotto la sapiente maestria degli ex tessitori e tessitrici, usando piccoli telai, si cimentano nella creazione di un tessuto.

Il Museo, come lo fu in passato il Lanificio, è tornato a essere il luogo delle mani, lo spazio del fare, dove si impara provando, non luogo da visitare passivamente, ma una palestra che permette di allenarsi con partecipazione e divertimento, manipolando fibre naturali e imparando ad usare i vari strumenti tessili indispensabili per la lavorazione della lana.

Dott. Andrea Gori

Direttore del Museo dell’Arte della Lana