Il Kaffeehaus nel giardino di Boboli

Il prospetto prima del restauro

La costruzione del nuovo casino sotto la Fortezza si deve al fervore innovatore di Pietro Leopoldo che tra gli anni che vanno dal 1774 al 1785, determinò una profonda mutazione morfologica del Giardino di Boboli a Firenze. Insieme a nuove coltivazioni di fiori e piante e a nuovi terrazzamenti spartiti a parterres, vengono infatti realizzate nuove strutture architettoniche quali la Palazzina della Meridiana, il Gabinetto di Fisica e lo stanzone degli Agrumi.

Il progetto del nuovo casino, destinato come luogo di sosta e ristoro dei sovrani, fu affidato nel 1774 all’architetto Zanobi del Rosso succeduto a G. Ruggeri nella direzione delle fabbriche. Già nei primi mesi del 1775 la nuova costruzione era ultimata. Il fabbricato fu realizzato su tre piani, a forma di padiglione, sormontato da una cupola “vagamente orientaleggiante”. Il piano seminterrato era destinato probabilmente alle unità di servizio ed alle cucine. Nel piano terra, tre piccole salette sono distribuite intorno ad un grande ambiente centrale voltato; il piano attico, di forma cilindrica, sormontato dalla cupola, è stato successivamente dotato di una rosa dei venti inserita nella sommità del soffitto. Un piccolo vano scale, di forma triangolare, collega tutti piani del fabbricato. Gli ambienti del piano terra furono completamente decorati dai pittori Giuseppe del Moro, capo impresa, Giuliano Traballesi e Pasquale Micheli. Ai primi due si deve la decorazione della sala centrale, al terzo quella delle salette (cabinets) con scene monocrome “ad uso di stucco a fresco”. Del Moro e Traballesi formavano una coppia collaudata avendo già partecipato insieme alla risistemazione dei corridoi degli uffizi devastatidall’incendio del 1762 e alla grande impresa decorativa della Villa del Poggio Imperiale […] Meno conosciuta risulta la personalità di Pasquale Micheli, decoratore a cui venne affidato il compito di campire le pareti dei quattro piccoli cabinets che circondano la stanza affrescata con scene allegoriche alludenti a temi legati all’Arcadia e alle Muse” (Litta Medri, Le mutazioni sette-ottocentesche del Giardino di Boboli, Boboli 1991).

Ai piedi del fabbricato due ampie scalinate a tenaglia portano ad una piazzetta sottostante dove si apre come descrive F.M. Soldini (Il reale giardino di Boboli nella sua pianta e nelle sue statue – 1789) una Grotticina formata di massi con tal artifizio ed annessi, che sembra dalla natura stessa lavorata. Fa questa la sembianza d’essere un ricettacolo ò conserva d’acque, le quali scolano a stillicidi da tutte le commettiture di quei lastroni artifiziosamente collegati come appunto s’osserva farsi nelle grotte naturali dei monti. Scendendo ancora sul versante collinare si aprono terrazzamenti o riposi dove un tempo si potevano scorgere alcuni quadrati di copiose piantazioni di viti, e d’alberi fruttiferi ripieni, di diversa qualità, fatti venire da molti lontani climi.

Al momento del mio intervento di restauro (2002) l’assetto distributivo del fabbricato non presentava particolari variazioni rispetto a quello originario ad eccezione del piano seminterrato dove erano stati localizzati alcuni servizi igienici ad uso dei visitatori. Le maggiori modifiche erano rilevabili sul piano cromatico a seguito della perdita delle coloriture originarie sostituite all’esterno da una tinteggiatura giallo-rosso pompeiano risalente al XIX secolo ed all’interno da tonalità chiare, bianche ed ocra.

Grazie al rinvenimento fatto dalla collega Litta Medri, di alcune note di pagamento alle maestranze impiegate nella costruzione del nuovo casino, ebbi la precisa conferma di quella che era stata la gamma cromatica originale che dal bianco perlato e verde di Verona dei prospetti esterni passava al color cecio degli interni fino ai grigi degli infissi e delle opere in ferro. Su queste indicazioni ho potuto ripristinare le tonalità e le corrispondenze cromatiche della redazione primitiva del fabbricato.

Le decorazioni dei piccoli cabinets e della sala voltata al piano terra erano state in parte occultate dagli arredi e dalle macchine necessarie al funzionamento di un vecchio servizio di ristoro. Con la rimozione di tutte le strutture fisse del bar e delle pannellature che fasciavano le pareti l’area di degrado delle pitture murali risultò particolarmente estesa. Con l’ausilio di indagini a luce radente, si accertarono abrasioni e perdite diffuse di pellicola pittorica. sollevamenti e diffusi distacchi dell’intonaco dipinto nelle zone d’imposta della cupola.

Pitture murali al piano terra

Particolarmente vistoso si presentò anche il degrado degli intonaci esterni che avevano perso quasi totalmente la coloritura superficiale e in più parti risultavano caduti o staccati dal supporto murario. Altrettanto grave risultava il degrado delle cornici e delle modanature in pietra così come quello degli

infissi esterni. Il progetto, finanziato con poco meno di 170 mila euro, perseguì due specifiche finalità: 1) recuperare l’integrità fisica del monumento attraverso complessi interventi di consolidamento e restauro delle parti degradate; 2) recuperare la piena godibilità degli ambienti interni liberandoli dagli usi impropri a cui erano stati destinati. Circa il primo punto furono realizzati i seguenti interventi:

a) rifacimento parziale degli intonaci esterni ammalorati e ripristino delle coloriture originarie;

c) rifacimento della impermeabilizzazione delle terrazze al piano primo;

d) consolidamento e parziale sostituzione delle parti in pietra fortemente degradate;

e) consolidamento strutturale del solaio ligneo al secondo piano;

f) restauro di tutti gli infissi esterni vetrati e rifacimento dei portoncini;

g) restauro di tutte le ringhiere in ferro;

h) pulitura e restauro di tutte le decorazioni murarie al piano terra;

i) completo rifacimento degli impianti elettrici e idraulici.

Per migliorare invece la godibilità della grande sala e delle salette al piano terra si provvide allo spostamento del bancone e di tutte le attrezzature del bar al piano seminterrato. In questo ambiente, nascosto da una controparete, fu rinvenuto un grande camino in pietra appartenente all’impianto originario del fabbricato, utilizzato probabilmente per la preparazione delle bevande.

Il nuovo casino era il luogo privilegiato dai granduchi e dalla propria corte per gustare nelle salette superiori da cui si godeva una spettacolare veduta di Firenze, il caffè ed il cioccolato. E’ noto che già nell’ultimo scorcio del Seicento il caffè era largamente apprezzato in tutta Europa. A Venezia nel 1750 si dovette addirittura limitare a 206 il numero dei locali che lo somministravano. Nello stesso periodo Goldoni dava alle stampe la commedia “La bottega del caffè” e nel 1766 i fratelli Verri a Milano titolavano “il Caffè” la loro rivista letteraria.

Il fabbricato restaurato

Sull’uso invece del cioccolato troviamo interessanti notizie nel Bacco in Toscana (1685) scritto dal grande accademico della Crusca Francesco Redi. Sappiamo così che le prime notizie sull’uso del cioccolato furono portate a Firenze nel 1606 da Francesco di Antonio Carletti tornato nella sua città dopo 15 anni di viaggi in mare dalle Indie Orientali alle Occidentali. Nei Ragionamenti fatti alla presenza del granduca Ferdinando I, il Carletti dà una minuta descrizione delle fasi di preparazione della bevanda presso gli americani della Nuova Spagna, costituita essenzialemte da cacao tostato sciolto in acqua bollente con zucchero. Il Redi tiene a precisare che dai tempi del Carletti a quelli suoi il gusto del cioccolatte era stato progressivamente ingentilito presso la Corte di Toscana dall’aggiunta di nuovi ingredienti essendosi trovato il modo d’introdurvi le scorze fresche de’ Cedrati, e dei Limoncelli, e l’odore gentilissimo del Gelsomino, che mescolato con la Cannella, con le Vaniglie, con l’Ambra, e col Muschio fa un sentire stupendo a coloro, che del Cioccolatte si dilettano.

Il raffinato gusto del Settecento prevedeva che il caffè ma ancor più il cioccolato utilizzato quasi esclusivamente dalle famiglie nobili, venissero bevuti in tazzine di porcellana chiamate chichere (nome derivato dalle ciotole fatte dagli indiani con la scorza dei frutti). A questo proposito il Redi raccomanda quanto detto da una gran Dama: El Chocolate se ha da tomar caliente sentado y murmurando.

Dopo il mio intervento di restauro eseguito sotto l’urgenza della Soprintendenza di bandire una gara pubblica per rinnovare la gestione del Kaffeehaus quale punto di ristoro nel giardino di Boboli, il programma fu abbandonato e per lunghi 20 anni il fabbricato venne parzialmente sottratto al godimento pubblico. Nel 2022, nel quadro di una complessiva rinascita del giardino, la Direzione delle Gallerie ha riproposto nuovamente l’utilizzo e la valorizzazione del Kaffeehaus, risanando con nuovi interventi di restauro i segni lasciati dall’incuria. Non possiamo che rallegrarcene.

Arch. Giorgio Elio Pappagallo

NOTA BIOGRAFICA

*Giorgio Elio Pappagallo, è stato architetto direttore coordinatore della Soprintendenza per i Beni Architettonici di Firenze. Ha progettato e diretto, tra molti altri, il restauro della Basilica di san Miniato al Monte, del Kaffehaus nel giardino di Boboli, del convento della Maddalena a Fiesole, della pieve di S. Leolino e di quella di Miransù a Rignano sull’Arno, del complesso di S. Lorenzo a Pistoia e della sala del cenacolo nella badia vallombrosana di Passignano; ha diretto a Firenze le indagini archeologiche nella ex chiesa di san Pier Scheraggio, in piazza Castellani e nell’edificio della Magliabechiana; è stato direttore dei lavori e coordinatore nel cantiere dei Nuovi Uffizi (2004-2010); ha redatto e diretto il progetto del nuovo archivio di Stato nel complesso ex carceri dei domenicani a Livorno; è autore di articoli e pubblicazioni tra cui Il progetto di restauro, in San Leonino a Rignano (2000); I marmi di san Miniato al Monte (2003); San Lorenzo a Pistoia, origini e storia di un convento agostiniano (2004); La fabbrica degli Uffizi, indagini e ritrovamenti (2011).