Il II° Memorial Marco Ciaburri celebra la vita e la passione per il motociclismo

Si è celebrato questo pomeriggio (8 agosto) in località Santa Maria della Strada a Matrice

Nel suggestivo scenario di Santa Maria della Strada a Matrice, si è tenuto oggi pomeriggio (8 agosto) il toccante evento del Secondo “Memorial Marco Ciaburri”, che ha riunito familiari, amici e appassionati di motociclismo per onorare la memoria di un giovane uomo strappato alla vita troppo presto. Lo slogan dell’evento, “Sempre e per sempre nel nostro cuore”, riflette il profondo legame che Marco Ciaburri ha lasciato nei cuori di coloro che lo hanno amato e conosciuto.

A soli 20 anni, nel Duemila, Marco Ciaburri è rimasto vittima di un tragico incidente in moto che ha interrotto prematuramente la sua promettente vita. Il motociclismo, una delle sue passioni più grandi, è stato scelto come filo conduttore per questo memorial, un modo tangibile per onorare la sua memoria attraverso ciò che gli dava gioia e vitalità.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi “centauri”, come vengono affettuosamente chiamati i motociclisti, che hanno sfoggiato le loro motociclette con orgoglio e rispetto per Marco Ciaburri. Il rombo dei motori ha trasformato l’atmosfera in un omaggio sonoro, mentre il passaggio delle moto ha simboleggiato il legame indelebile tra Marco e la sua passione per il motociclismo.

La famiglia Ciaburri-Tullo, composta dalla madre Carmela, dal padre Gino e dalla sorella Maria Teresa, ha dimostrato un notevole coraggio e resilienza nel trasformare il proprio dolore in un momento di incontro e condivisione. Il memorial non è solo un tributo alla memoria di Marco, ma anche un modo per condividere sorrisi e ricordi, trasmettendo un messaggio di speranza e positività nonostante la tragedia che ha colpito la famiglia.

La partecipazione di parenti, amici e semplici conoscenti ha sottolineato l’ampio impatto che Marco Ciaburri ha avuto sulla comunità locale. Le testimonianze di coloro che lo hanno conosciuto hanno rivelato un giovane uomo vivace, intraprendente e sempre pronto a condividere la sua passione con gli altri.

Il “Memorial Marco Ciaburri” è diventato un appuntamento annuale atteso, un momento di riflessione e celebrazione della vita di Marco. Attraverso la forza e l’amore della famiglia Ciaburri-Tullo, la memoria di Marco continuerà a vivere, ricordandoci di cogliere ogni istante con passione e gratitudine.

La comunità si unisce nel ricordo di Marco Ciaburri e nell’apprezzamento per la dedizione della sua famiglia nel preservarne il ricordo in modo così significativo. La passione per il motociclismo diventa un ponte che collega il passato al presente, confermando che, nonostante la sua assenza fisica, Marco continua a guidare le vite di coloro che lo hanno amato.