Il gusto molisano incontra il XXIV Festival Nazionale “I Primi d’Italia”

Nell’ambito del XXIV Festival Nazionale “I Primi d’Italia”, l’Istituto Alberghiero IPSEOA Vinchiaturo – IISS di Bojano ha dimostrato la sua passione per la cucina tradizionale molisana in una collaborazione fruttuosa con l’associazione DEMETRA. L’evento ha fornito un’occasione straordinaria per promuovere i primi piatti della ricca tradizione culinaria della nostra regione.

Con l’aiuto di un team professionale, le giovani cuoche in erba hanno preso parte attiva alla preparazione e alla presentazione di alcuni dei piatti tipici molisani più amati.

Tra le delizie culinarie proposte figuravano il “pizza e minestra”, lo “gnocchetto alle tracchiulelle”, la “polenta al ragù”, le “coppette con fonduta di caciocavallo e salsiccia fresca”, il “crostone di uova di quaglia e tartufo”, solo per citarne alcuni. Ogni piatto è stato arricchito con ingredienti di alta qualità provenienti dalle aziende locali, evidenziando l’importanza di sostenere la produzione locale e la valorizzazione delle materie prime del Molise.

La partecipazione attiva degli studenti alla manifestazione “I Primi d’Italia” ha rappresentato un’opportunità straordinaria per mostrare il loro talento culinario e le loro abilità nel servizio di sala. È stato un contesto davvero “frenetico”, con il “Villaggio del gusto molisano” che ha registrato oltre 3000 presenze entusiaste da parte degli ospiti.

Questo evento non solo ha dato la possibilità agli studenti di mettersi alla prova in una situazione di alta pressione ma ha anche contribuito a promuovere la cultura gastronomica molisana a livello nazionale.