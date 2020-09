Il gusto del cinema: guardare un film mangiando un piatto messo in scena

«Vi è mai venuta voglia di mangiare il cibo che vedete in un film? Pensate a Chocolat o ai maccheroni di Sordi…L’evento, forse unico nel suo genere, vuole far godere di questa esperienza e si svolgerà sabato 26 settembre ore 20:30 – Parco De Filippo, quartiere San Giovanni (Cb). L’ingresso è gratuito ma limitato a 200 persone. Il pasto curato da Fermenti Liberi è ad offerta libera, ognuno secondo le proprie possibilità. “Assaggeremo” il film “Pasta Nera” di Alessandro Piva (regista de “La capa gira”) degustando una polenta. La proiezione sarà con sottotitoli in italiano per dare la possibilità anche alle persone sorde di godere dell’esperienza. La prenotazione è obbligatoria, compilando il modulo al link:https://forms.gle/5qVnn7nDWNZecY9VA oppure scrivendo a lavelaincantata.associazione@gmail.com. Si può prenotare per massimo 2 persone alla volta. Possono prenotare per 2 solo le persone che si dichiarano congiunte o per le quali non vige il divieto di distanziamento secondo l’ultimo DPCM in vigore. I bambini fino a 5 anni possono occupare lo stesso posto di un genitore, dai 6 anni è obbligatoria la prenotazione di una sedia. L’entrata è da via Trentino Alto Adige (ingresso laterale del parco), il parco apre alle 20:00 e la prenotazione decade alle 20:30. Invitiamo se necessario a venire anche con le coperte!!!».