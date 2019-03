Il guardrail ‘fantasma’ a Fontanavecchia (LA SEGNALAZIONE)

CAMPOBASSO

In contrada Fontanavecchia a un lato della strada, appena dopo la rotonda e a circa 100 metri di distanza dalla sede della Protezione Civile, c’è un guardrail danneggiato da tempo, e che ormai neanche si scorge più, ricoperto quasi interamente dalla vegetazione adiacente. «Un qualcosa non di poco conto se si pensa che in quel tratto di strada circolano numerose auto e in assenza di una barriera laterale, magari prendendo male la curva, si rischierebbe davvero grosso», segnalano alcuni cittadini alla nostra redazione descrivendo la situazione. Infatti, al di là della delimitazione – come già detto, ormai scomparsa – c’è un fossato. «Sono passati mesi ormai. Bisogna aspettare necessariamente che si verifichi un incidente, affinché si faccia al più presto qualcosa?», lamentano i residenti che chiedono un intervento immediato su quel tratto di strada prima che sia troppo tardi.