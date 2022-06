Il Gruppo Scout Agesci di Roma 8 ri-mette le tende a Roccamandolfi

Di Marika Galletta

Il Gruppo degli Scout Agesci di Roma 8, uno dei nuclei più importanti della Capitale, sceglie il Molise da ben 31 anni per far trascorrere il campo estivo ai propri iscritti. Dopo un fermo forzato, si ri-mettono le tende a Roccamandolfi in località Campere dal 3 al 17 Luglio.

Tra le attività scritte in calendario, l’outdoor education è la parola d’ordine: giochi, canti, laboratori creativi, corsi di sopravvivenza, escursioni, visite guidate e partecipazione attiva alle attività agricole e zootecniche delle aziende locali.

Il sodalizio capitolino ha individuato il Comune di Roccamandolfi come luogo ottimale per vivere esperienze favorite dalla proverbiale accoglienza della piccola comunità matesina guidata dal Sindaco Giacomo Lombardi, un legame consolidato che dura da anni.

Il 12 Luglio a Roccamandolfi, i Reparti del Gruppo vivranno inoltre la festa in paese, un momento conviviale all’insegna dell’integrazione e della condivisione con la comunità matesina, con degustazione della cucina tipica locale, insieme a canti, balli e musica.

Il Gruppo Scout Agesci di Roma 8° appartiene alla Parrocchia del Sacro Cuore di Cristo Re nel quartiere Prati. Affonda le sue radici nel 1944, quando ancora prima del termine della Guerra, nascono le attività del primo nucleo scout della parrocchia per mano di poche decine di ragazzi, per divenire poi nel tempo, uno dei più numerosi gruppi della Capitale.

Nella storia più recente, si è speso per animare la vita culturale mediante attività educative non solo a Roma, ma in tutta Italia ed anche all’estero. I campi realizzati sono approdati nelle regioni Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige, Liguria, Piemonte e Sicilia. Tra le attività messe in campo la realizzazione di spettacoli, recital, mostre fotografiche, cineforum, allestimento delle riserve naturali, redazione di guide naturalistiche e folkloristiche. E non in ultimo attività di servizio e assistenza agli anziani e ai senza tetto.

Ad oggi, il Gruppo Scout Agesci di Roma 8° è composto da circa 300 membri tra Lupetti, Coccinelle, Esploratori, Guide, Rover, Scolte. Tutte le attività sono coordinate dalla Comunità dei Capi con il sostegno di Padre Angelo Arrighini in collaborazione con Padre Elio Paolo Zuanna, con il supporto prezioso delle famiglie dei ragazzi.

Il Sindaco Lombardi, esprime la sua soddisfazione per l’accoglienza nel suo territorio del Gruppo Scout Agesci di Roma 8. Fermamente convinto che vivere in natura rappresenti una grande avventura capace di generare la dimensione comunitaria nei giovani di oggi, per formare domani, uomini e donne solidali e responsabili capaci di fare scelte libere.