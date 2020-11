Il gruppo Patriciello “sbarca” nel business delle case di riposo

Dopo aver acquisito circa una ventina di cliniche private convenzionate con la sanità pubblica, tra Molise, Campania, Puglia e Abruzzo, il Gruppo Patriciello tenta lo “sbarco” anche nel lucroso settore delle case di riposo. Lo fa acquisendo quella che, senza dubbio, è la più antica, importante e accreditata casa di riposo di Isernia, Casa mia per anziani, fino a ieri di proprietà della Fondazione dei Padri Cappuccini di San Giovanni Rotondo, gli stessi a capo dell’Istituto ospedaliero Casa sollievo della Sofferenza, sempre di San Giovanni Rotondo. Da oggi, quindi, Casa mia per anziani passa al Gruppo del Neuromed che, dopo averla acquista, ha anche nominato il nuovo consiglio d’amministrazione, sollevando dall’incarico i precedenti vertici della struttura. Nessun pericolo per i circa venti dipendenti a tempo indeterminato, resteranno al loro posto. Discorso diverso per il personale a tempo determinato, con cui si aprirà una trattativa per i rinnovi contrattuali. Casa mia per anziani ospita circa una cinquantina di ospiti, è ubicata in un’ala del convento dei Padri Cappuccini di Isernia ed è sempre stata un fiore all’occhiello per efficienza e cura dei sui ospiti.