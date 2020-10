Il gruppo comunale Pd: manifesti sessisti in città, è ora di dire “basta”… forse

«In Consiglio Comunale -si legge in una nota a firma di Salvatore, Chierchia, Trivisonno e Battista – si è discusso di Consulta Femminile della Città di Campobasso, con approvazione all’unanimità della nostra mozione che impegna nuovamente l’Amministrazione Gravina a ricostituirla in tempi strettissimi, concordi Sindaco e Vice-Sindaca Felice. Poco dopo le 17,00, è iniziata la discussione sulla mozione, sempre a nostra firma, che chiede un impegno a discutere, nelle commissioni consiliari competenti, l’approvazione di strumenti normativi (così come sollecitato formalmente, dopo la mobilitazione guidata dalla Consigliera Regionale di Parità, dalla UIL Mobbing & Stalking, è Pari opportunità e Politiche di Genere, cui hanno preso parte tutte le ex componenti della Consulta ed il documento di proposte elaborato) che consentano di impedire, per il futuro, affissioni sessiste e pregiudizievoli della dignità umana. La discussione, che si chiuderà domani mattina, sembrerebbe preludere ad un rigetto della mozione. Speriamo di sbagliarci, perché sarebbe una sconfitta per tutte/i quelle/i, che si sono mobilitate/i dopo l’ affissione dei manifesti sessisti a maggio e per chi crede che Risoluzioni del Parlamento Europeo, Convenzioni Internazionali, Atti normativi di rango primario, protocolli con enti locali e gestori privati non siano stati adottati invano, con riguardo alla città di Campobasso. Confidiamo nel fatto che chi, Vice Sindaca in primis, ha ritenuto di fare mettere “pezze” sui manifesti (e non era quello della nudità il problema) e di convocare d’urgenza la rete delle realtà che lavorano per le pari opportunità proclamare ed agite, per una corretta comunicazione di genere (e non solo) e contro stereotipi e violenze più o meno plateali, voglia ora fare in modo che il Comune si doti di strumenti adeguati».