Il Gruppo BCC Iccrea presenta i dati del piano industriale 2023–2025

In Molise al 2025 prevista una crescita dei finanziamenti fino a 172 milioni di euro (+9%) e della raccolta indiretta fino a 32,8 milioni di euro (+23,7%) da parte delle 3 BCC operative in regione

Il Gruppo BCC Iccrea ha varato il piano industriale 2023-2025 che prevede l’aggiornamento e l’estensione delle previsioni del precedente piano 2022-2024 per incorporare sia il mutato contesto macroeconomico sia i risultati conseguiti nel 2022.

Il piano conferma l’efficacia del modello di business del Gruppo, orientato a realizzare economie di scala valorizzando autonomia, localismo e prossimità delle Banche aderenti.

Sono previsti, inoltre, importanti investimenti tecnologici e digitali per rendere il modello sempre più efficiente e moderno, evolvere l’offerta delle società prodotto e

rinforzare il supporto alle comunità, per continuare ad essere protagonisti dello sviluppo sostenibile dei territori.

Il piano triennale nazionale contempla anzitutto alcuni obiettivi trasversali: il completamento del percorso di derisking del Gruppo, l’aumento della marginalità netta, il mantenimento di un solido profilo patrimoniale e il continuo impegno sul fronte ESG da parte del Gruppo.

A questo si aggiunge un piano di sviluppo territoriale e di sostegno alle esigenze locali che si focalizzerà nelle 6 aree dove opera il Gruppo BCC Iccrea, avviate nel 2021 per accrescere le sinergie tra le strutture centrali del Gruppo e le Banche di Credito Cooperativo aderenti.

Il Gruppo BCC Iccrea comprende 27 BCC operative nell’Area centro-est, costituita dalle regioni Molise, Emilia Romagna, Marche e Abruzzo, con sede a Bologna.

Di queste, 1 BCC ha sede in Molise (BCC della Valle del Trigno), ma 3 banche del Gruppo sono operative in regione, 7 in Emilia Romagna, 13 nelle Marche e 8 in Abruzzo, per un totale di 483 sportelli, di cui 11 Molise, 234 in Emilia Romagna, 163 nelle Marche e 75 in Abruzzo.

Entro il 2025, attraverso l’azione delle 27 BCC operative nel centro-est, il Gruppo prevede di realizzare:

finanziamenti netti alla clientela pari a 18 miliardi di euro (+9% sul 2022), di cui 172 milioni in Molise (+7%)

una raccolta diretta di 22,1 miliardi di euro (+3,3%) di cui 232 milioni di euro in Molise (+1,9%)

una raccolta indiretta di 10,8 miliardi di euro (+17,3%), di cui 32,8 milioni di euro in Molise (+23,7%).

Al 31 dicembre 2022, le BCC del Gruppo BCC Iccrea hanno realizzato nell’Area centro-est:

impieghi alla clientela pari a 16,4 miliardi di euro, di cui 160,2 milioni in Molise

Una raccolta diretta di 21,4 miliardi di euro, di cui 227 milioni in Molise

Una raccolta indiretta di 9,3 miliardi di euro, di cui 26,5 milioni in Molise.

Le 3 BCC che sono operative in Molise sono: BCC di Gambatesa (operativa in provincia di Campobasso), BCC della Valle del Trigno (CB) e BCC di Roma (IS).

“Il Gruppo BCC Iccrea attraverso questo piano triennale accresce il suo impegno verso le comunità del Molise, per continuare a essere un punto di riferimento per famiglie e PMI e offrire a soci e clienti strumenti moderni per le loro nuove esigenze” – ha commentato Fausto Poggioli, Responsabile ATM centro-est Gruppo BCC Iccrea. “Il piano è frutto di un percorso virtuoso che ha le sue origini dalla costituzione del Gruppo e che ha visto un consolidamento grazie ad un presidio costante e vigile nei confronti dei nostri territori. Vogliamo continuare a garantire il nostro sostegno alla comunità, coniugando standard adeguati di profittabilità e patrimonializzazione, con la natura cooperativa e gli elementi di sostenibilità tipici delle nostre BCC”.