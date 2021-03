Il grazie del sindaco Gravina ai medici venezuelani: “A loro la nostra riconoscenza”

Il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, si è recato presso l’hotel San Giorgio dove sono alloggiati i 18 medici italo-venezuelani membri dell’Associazione italiana “Venezuela: la piccola Venezia” Onlus, giunti oggi nel capoluogo di regione, per dare loro il benvenuto e per ringraziarli, a nome di tutta la comunità cittadina e regionale, per la disponibilità da loro mostrata nel raggiungere la nostra terra, rendendosi disponibili a prestare servizio operativo in questo momento di emergenza sanitaria. “Ci sono motivazioni di estremo valore dietro la scelta fatta da questi giovani medici, – ha detto il sindaco Gravina – motivazioni che gli fanno onore e per le quali la nostra comunità saprà esprimere loro la giusta riconoscenza.”

FOTO Indietro 1 di 7 Avanti