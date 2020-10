Un riconoscimento importante per il lavoro svolto fino ad ora ed un grazie per quanto fatto soprattutto durante l’emergenza Covid. E’ questo quanto comunicato in un videomessaggio del dottor Agostino Miozzo e Roberto Barnabei del comitato Tecnico Scientifico Dipartimento Protezione Civile al Sae 112 Termoli. Un grande onore per il Sae 112 di Termoli e per tutti i volontari che in questi mesi di emergenza sanitaria mondiale non si sono mai tirati indietro.