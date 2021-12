Il grazie a chi lotta e il ricordo di chi il Covid si è portato via: ecco i premi alla Gente di Mare

Conferiti i riconoscimenti a tutte le persone di Termoli che si sono distinte: tra gli altri premiati il primario del pronto soccorso del San Timoteo, Nicola Rocchia, la “maestra per sempre” Matilde Dattoli, e l’icona Carminuccio D’Angelo

Una targa per ricordare le vittime del Covid che hanno lasciato un vuoto nel cuore dei termolesi. Commozione e lacrime durante la premiazione di “Gente di Mare”, il premio che vuole essere testimonianza di coloro che si distinguono nell’ambito della vita termolese.

E quest’anno, più degli altri anni, il premio Gente di Mare ha toccato le corde del cuore e dell’animo andando a ricordare le figure di Matilde Dattoli e di Carmine D’Angelo, due dei termolesi che hanno perso la vita a causa del Covid.

Lacrime a bagnare il volto dei familiari che hanno ritirato la targa a ricordo della “maestra per sempre” e di Carminuccio come tutti lo ricordano a Termoli.

Assieme a loro sono stati premiati anche la Diocesi di Termoli-Larino “che attraverso l’impegno e la sensibilità dei vescovi e dei sacerdoti ha saputo custodire, difendere e promuovere il patrimonio storico, culturale, sociale e religioso di Termoli” e Nicola Rocchia, il primario del pronto soccorso del San Timoteo di Termoli “per la sua professionalità, competenza, disponibilità e gentilezza con l’augurio che possa continuare con la sua encomiabile umanità la passione preziosa per i malati”.

Rocchia: “Questo premio va a tutti i professionisti del San Timoteo”

Si è rivolto ai professionisti del San Timoteo indirizzando anche a loro questo premio Nicola Rocchia. “Questo premio ci sta non per me ma per tutti coloro che continuano a lavorare all’ospedale di Termoli ed è un ringraziamento nei loro confronti.

Tutti lavoriamo in un momento di difficoltà per quello che c’è attorno all’ospedale di Termoli spero che questo possa dare ulteriore spinta nei confronti dell’ospedale di Termoli affinché possa trovare una cura per il suo stato di salute”.

Fabio D’Angelo: “Papà ne sarebbe stato fiero”

“Volevo ringraziare la città e il Comune di Termoli per questo riconoscimento a papà dalla didascalia era e resterai sempre un pezzo della storia di Termoli. Papà è stato una icona per Termoli”.

Le parole del figlio Fabio sono rotte dal pianto, gli occhi diventano lucidi a nominare papà Carminuccio che “ci avrebbe salutato sempre con un ‘non ci sono parole d’amore’, con la sua ironia e il suo sorriso.

Era allegro con tutti portava buon umore ovunque andava. Fa molto piacere questo riconoscimento”.

L’assessore Barile: “Valorizziamo la termolesità”

“Quest’anno tra i premiati spiccava il nome di Nicola Rocchia, una persona sul cui operato non ci sono parole. Per valorizzare il suo operato e quello di tutto il personale del San Timoteo abbiamo voluto conferirgli il premio Gente di Mare.

E’ la dimostrazione di tutti i sacrifici che lui e il personale dell’ospedale stanno profondendo quotidianamente per contrastare questa pandemia”.

E’ così che l’assessore comunale Michele Barile ha commentato le targhe assegnate nell’ambito del premio Gente di Mare.

“E’ un premio che nasce per valorizzare la termolesità e l’impegno di tutti coloro che hanno Termoli nel cuore e che lo portano anche al di fuori dei confini territoriali”.

15 targhe che parlano della termolesità

Sono stati 15, in tutto, i premiati dell’edizione 34 del premio Gente di Mare. Si tratta di persone che si sono distinte in vari ambiti della vita sociale, lavorativa, sportiva e personale della città. Di seguito tutti i nomi.

Sonia FASULO: imprenditirice, scrittrice ed influencer termolese

Giuseppe MELI: Ufficiale della Marina Italliana prossimo al congedo originario di Termoli.Una carriera professionale dedicata interamente al mare ed alla sua sicurezza

DIOCESI DI TERMOLI/LARINO: attraverso la sensibilità e l’impegno dei Vescovi e dei Sacerdoti ha saputo custodire, difendere e promuovere il patrimonio storico, culturale, sociale e religioso della Città di Termoli

Savatore ALFIERI: ex difensore giallorosso con una lunga militanza in squadre professionistiche, attualmente dirigente e tecnico

Fabrizio CAROTENUTO: atleta di bodybuilding termolese che continua a mietere successi successi e portando in alto il nome della sua città

Concetta MENADEO e Maurizio PERROTTA: Per aver ideato lamfotografia che annulamente il giorno prima di ferragosto raduna centinaia di termolesi alla scalinata del folkore “Nù retratte……nù termelise a na scalenate di folklore”

Bernardina AUFIERO e Matteo DE GREGORIO: sportivi termolesi che competono da venti anni sulle piste italiane ed europee nella disciplina di ballo di coppia nel vasto panorama della danza sportiva

Matilde DATTOLI: “Maestra per sempre”

Donato COLACI: l’uomo del faro che ha custodito, insieme al padre Antonio, la torre luminosa del borgo antico dal lontano 1960

Carmine D’ANGELO: eri e rimarrai un pezzo della storia di Termoli, tu che amavi immensamente il calcio e sorridevi alla vita

Dott. Nicola ROCCHIA: primario del pronto soccorso del san timoteo di termoli, per la professionalità, competenza, disponibilità e gentilezza con l’augurio che possa continuare con la sua encomiabile umanità la passione preziosa per i malati

Giuseppe CASOLINO: all’insegna della massima disponibilità, competenza e simpatia, gestisce il banco pesce con una presenza cinquantennale nel mercato del pesce di Termoli

PASTICCERIA ZARA: All’impresa termolese che compie cinqunata anni di attività, con l’augurio di un impegno ancora più longevo nel tempo con la consueta serietà, professionalità e passione

ORDO CAVALIERI TERMOLE: per aver contribuito agli studi ed alle ricerche storiche medievali che caratterizzano Termoli e il suo borgo antico fortificato

FRANTOIO OLEARIO DI CENCIO: sin dal 1925 testimonia e promuove la cultura olivicola termolese, custodendone le antiche tradizioni e garantendo innovazione e qualità degli extravergini di oliva, anche contribuendo allo sviluppo dell’olivicoltura sociale

L’impegno nello studio paga sempre: premiati i migliori delle scuole termolesi

A ricevere una pergamena di premiazione sono stati anche tantissimi studenti delle scuole termolesi sia le secondarie di primo grado che le secondarie superiori.

Si tratta di ragazzi che si sono particolarmente distinti negli studi e che hanno dimostrato la loro bravura sui banchi di scuola raggiungendo ottimi risultati.