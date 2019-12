Il grande video “Auguri dal Molise”, inviaci il tuo

Quest’anno puoi fare gli auguri di Natale in un modo speciale. Invia un breve video (massimo 3 secondi) dicendo “AUGURI DA (la tua località)”. Per esempio “AUGURI DA CASTELLINO SUL BIFERNO”. Tutti i video ricevuti saranno montati in un unico grande video con tutti gli auguri dal Molise. Per partecipare:

1) Registra il video da solo o in compagnia utilizzando il tuo smartphone

2) Invia il video al numero Whatsapp +39 3201122791 entro e non oltre le ore 22:00 del giorno 22 dicembre.

3) NOTA BENE. I video inviati successivamente alla data indicata non saranno inseriti nel CONTEST

Il video AUGURI DAL MOLISE, è un’iniziativa della pagina Facebook Molise nel cuore, insieme alla testata giornalistica “Il Quotidiano del Molise Online”. Il contenuto sarà trasmesso in diretta Facebook il 24 dicembre alle ore 21:00.