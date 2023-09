Il grande cuore di Guglionesi batte per la Lilt, quasi 3mila euro raccolti con la cena di beneficenza

E’ stato consegnato ieri (lunedì 4 settembre) presso la sede di Termoli della LILT, alla presenza della presidente Carmela Franchella e del vicepresidente Francesco Fusco, il ricavato della cena di beneficienza organizzata a Guglionesi da Lucia Lamanda con la sua “squadra rosa e blu” e che ha avuto grande riscontro ed ampia partecipazione.

Grazie al contributo dei partecipanti per il menù preparato direttamente in largo Garibaldi sono stati raccolti 2.751,80 euro a sostegno del progetto della LILT Campobasso “km di solidarietà” che si occupa del trasporto dei pazienti oncologici ai luoghi di cura.

“La vostra presenza – scrive Lucia Lamanda, ideatrice ed organizzatrice dell’evento, sul suo profilo – e il vostro sostegno hanno reso questo evento un piccolo grande successo e hanno dimostrato quanto la solidarietà faccia grande lo spirito di comunità”.

Una bella serata trascorsa in amicizia e con un obiettivo comune, la prima di un evento che potrebbe diventare un appuntamento annuale grazie al lavoro di squadra di alcuni cittadini di Guglionesi che hanno scelto la LILT Campobasso per la loro donazione.

La LILT Campobasso, nella persona della presidente Carmela Franchella e di tutto il direttivo, ringrazia Lucia Lamanda e tutto il gruppo formato da Angela D’Auria, Viviana Massimo, Marina Scarpone, Smargiasso Cristina, Lino Ciliberto, Licia Lemme, Lucia Lamelza, Luciana Di Narzo, Pasquale Perazzelli, Cristian Mastrogiuseppe e gli chef Vincenzo D’Alò e Omero Ciliberto.

Ringraziamenti che si estendono al Comune di Guglionesi che ha patrocinato l’evento e a tutti gli sponsor che hanno contribuito: Traslochi Termoli di Mastrogiuseppe Cristian -Gea Travel srl – Bar Oasi – Tabaccheria Di Marco – Ottica Montaldo – D’Onofrio Anna – Della Posta Gaetano con il Bar L’Invidia – Excalibur – Tigre Amico – Gemmir – Tigre – Pasquarelli – Cantine Travaglini – Di Elle Services di D’Alleva Luigi – Carto Sud – Di Narzo Macelleria – L’Antico Forno del Pupo – Guglielmo Claudio, con un ringraziamento speciale a Ciarallo Gianluigi.

“E’ stato per noi – ha commentato Franchella – un evento molto importante e la richiesta di devolvere la donazione a ‘km di solidarietà’ è per noi molto significativa. Il bel gruppo affiatato ed operoso di Guglionesi ci permette di sostenere un progetto che per la nostra associazione provinciale è tra i capisaldi, essere al fianco di chi combatte il tumore e supportare le cure che spesso costano anche sacrifici economici ed organizzativi. Ogni anno abbiamo implementato il servizio di accompagnamento e ci sono sempre più richieste di trasporto di pazienti oncologici verso Campobasso, unico centro per la radioterapia”.