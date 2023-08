Il gran caldo non è finito, Campobasso bollino rosso con temperature oltre la media

L’allerta per il caldo non è ancora finita. Prosegue anche nelle giornate di giovedì 24 e venerdì 25 agosto l’emergenza con diverse città da bollino rosso, stando al bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute.

Campobasso è segnalata con bollino arancione per domani e bollino rosso per venerdì.

L’ultimo aggiornamento segnala l’allerta di livello 3, ovvero il più elevato, per 17 città nella giornata di domani, giovedì, così come oggi. Ancora peggio andrà da venerdì, quando le città in cui l’allerta sarà massima saranno ben 19.

LE 19 CITTÀ DA BOLLINO ROSSO

Nella giornata di giovedì le città da bollino rosso saranno: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo. Campobasso domani, 24 agosto, sarà bollino arancione.

Venerdì tutte queste città resteranno da bollino rosso, ma in più si raggiungerà l’allerta massima anche a Bari e Campobasso. Bollino arancione, quindi allerta di livello 2, per Ancona, Bari e Campobasso nella giornata di giovedì e solamente ad Ancona venerdì.

L’ALLERTA CALDO NON È FINITA, TEMPERATURE FINO A 41 GRADI

Anche le temperature percepite saranno molto elevate. A Firenze domani sono previsti picchi di 41 gradi, mentre a Brescia saranno 40 e a Milano e Verona 39. Venerdì si raggiungeranno di nuovo i 40 gradi su Brescia e Firenze, con 39 gradi a Bologna, Milano e Verona. In diverse città verranno superati i 37 gradi.

Le temperature restano oltre la media del periodo e si attende che il grande caldo resista almeno fino a domenica. Poi dovrebbe arrivare sull’Italia un ciclone che farà crollare le temperature, partendo dal Nord, con tanto di temporali e grandinate.