Il Governo non accetta le sue dimissioni, Giustini torna in Molise e potrebbe riaprire il Vietri

Già domani, martedì, il generale Giustini dovrebbe rientrare in Molise nel pieno delle sue funzioni. Il Governo infatti – e in particolare il ministro della Salute – non hanno dato alcun seguito alle sue dimissioni, anzi sembrerebbe che lo abbiano spinto a nuove e decisive azioni per arginare la diffusione del Covid in Molise. In altri termini, Giustini rientra nei suoi poteri e potrebbe anche – come riportato da voci romane – dare il via alla piena operatività di un ospedale Covid al Vietri di Larino. Il personale necessario sarebbe reperito attingendo a sanitari anche non italiani, disponibili a trasferirsi in Molise. Insomma qualcosa deve essere successo a Roma, perché la possibilità di aprire Larino finora è sempre stata esclusa. Non è escluso che Giustini convochi a breve una conferenza stampa per illustrare tutte le novità che sarebbero state determinate anche dalla drammatica emergenza del Cardarelli che avrebbero anche avuto riscontri a livello romano.