Il Giro d’Italia si riaffaccia nel capoluogo a distanza di due anni: appuntamento da non perdere per gli appassionati il 15 maggio

Non sarà un arrivo di tappa o una partenza, ma è ugualmente un appuntamento da non perdere per gli appassionati di ciclismo e non solo. Il prossimo 15 maggio, nel corso dell’ottava tappa, il Giro d’Italia attraverserà Campobasso, a distanza di due anni dall’ultimo passaggio. Sarà una toccata e fuga, con interessamento delle arterie centrali (da via Mazzini a viale Elena) per poi procedere verso via Duca d’Aosta e alle successive gallerie (la frazione si conclude in provincia di Benevento). Un percorso simile due edizioni fa: in quella circostanza le strade interessate furono le stesse ma in senso contrario. Trattandosi di una fase centrale della corsa, l’arrivo è previsto poco dopo le 14,30.

Come detto, Campobasso non è nuova alle ospitate del Giro. La più celebre è sicuramente quella del 2002, con partenza di tappa proprio dal centro cittadino. Il ‘villaggio’ fu letteralmente preso d’assalto dagli sportivi dalle primissime ore del mattino, a caccia di un autografo o di una foto con il proprio beniamino. Era un ciclismo diverso, mainstream e nella sua fase di boom, tra personaggi di spicco e ore di approfondimenti televisivi. Il giorno precedente, al Molise toccò anche il privilegio di un arrivo in salita a Campitello Matese. ‘Doppiette’ così eclatanti non si sono più viste, ma quella del 15 maggio prossimo resta una occasione propizia per scendere in strada e applaudire una corsa storica. Sperando in un tempo clemente, di gran lunga migliore rispetto al 2019.