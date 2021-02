Il Giro d’Italia farà tappa a Termoli il 14 maggio: vetrina nazionale per il Molise

Arriverà a Termoli il prossimo 14 maggio la settimana tappa del Giro d’Italia. L’annuncio ufficiale si è avuto nella giornata di oggi, 24 febbraio, al termine della presentazione della manifestazione ciclistica simbolo dell’Italia. La Carovana Rosa tornerà a Termoli dopo 10 anni di assenza: la città bassomolisana diventerà nuovamente sede di arrivo della settima tappa che partirà da Notaresco, in Abruzzo, per terminare appunto a Termoli. Si tratta dell’edizione numero 104 del Giro d’Italia che partirà l’8 maggio da Torino per concludersi il 30 maggio a Milano e la seconda manifestazione dopo l’inizio dell’emergenza Covid-19. La tappa che si concluderà in Molise sarà la settima e vedrà i ciclisti sfidarsi lungo un percorso di 178 chilometri. Per il Molise ovviamente si tratta di una vetrina di straordinaria importanza dopo quella del 2017 quando una tappa partì da Montenero di Bisaccia e nel 2015 quando, invece, ci fu l’arrivo di tappa a Campitello Matese. Bisogna, invece, tornare al 2011 per avere ricordo di una tappa a Termoli. In quell’occasione la città fu solo partenza di tappa dal piazzale di Rio Vivo. Non è ancora chiaro se ci potrà essere la presenza di pubblico, un aspetto questo che dipenderà molto dall’emergenza Covid-19 che in questi giorni sta martoriando e non poco Termoli e tutto il Basso Molise. Resta una vetrina importante per una manifestazione che, da sempre, dà lustro alla città che raggiunge.