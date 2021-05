Il Giro d’Italia a Campobasso: la diretta del passaggio dell’8° tappa (FOTO E VIDEO)

Grandi emozioni per il passaggio del Giro d’Italia a Campobasso. Nel 1913 fu Girandengo ad ottenere la vittoria di tappa in Molise a Campobasso, nel 1960 e nel 1963 il traguardo fu nell’area del vecchio Romagnoli. Tra i vincitori di tappa a Campobasso nomi che hanno fatto la storia del ciclismo. In tantissimi presenti lungo le strade di Campobasso per il passaggio della Carovana rosa per il gruppo che ha attraversato Toro, è arrivato a Campobasso dove ha percorso le strade principali della città tagliando proprio nel centro cittadino e poi ha attraversato Vinchiaturo per andare fuori dal Molise.

