Il giro del Mediterraneo del maestro Simone Sala, un pianoforte da Positano a Rabat

di Marika Galletta

Il Double Drums Sextet si esibirà a Positano, sulla Spiaggia Grande del molo Leonide Massine , il 16 Ottobre alle 20.30.

Simone Sala e la sua band fanno ingresso negli appuntamenti del calendario dell’Amministrazione comunale di Positano, legati a “Il Blu della Dieta mediterranea”, programma di sviluppo turistico promosso dalla Regione Campania. Il concerto, inoltre, darà seguito al progetto “Positano in Blue”, rinnovando la collaborazione tra l’ente locale e i grandi protagonisti della musica jazz.

Un grande concerto del sestetto jazz di rilievo nazionale: al piano Simone Sala, Flavio Boltro alla tromba, Alessandro Florio alla chitarra, Maurizio Rolli al basso, Oreste Sbarra ed Amedeo Ariano alla batteria.

L’ensemble dei musicisti regalerà un repertorio eterogeneo, brani inediti e rivisitazioni dal sapore jazz e dal profumo latin, remake di autori straordinari come Pino Daniele e Michel Petrucciani. Un set ad ingresso gratuito che unirà suoni, colori e ritmica travolgente, dove anche la melodia più conosciuta scoprirà nuove inflessioni, in uno scenario patrimonio dell’umanità.

Il Double Drums Sextet nasce qualche anno fa da un’idea del pianista Sala, un doppio drum in scena per rimarcare l’elemento ritmico attraverso un caleidoscopio di melodie, vibrazioni e phatos. E Dopo il Blue Note di Milano ed il Parco della Musica a Roma, è la volta della perla del mediterraneo, incastonata tra le scogliere della costiera Amalfitana.

Il 22 Ottobre il pianoforte di Sala volerà in Marocco. L’invito arriva dalla Fondazione Ducci, impegnata negli scambi interculturali nazionali ed internazionali e nella promozione dell’arte contemporanea. Di concerto con l’Ambasciata Italiana, sono stati chiamati a rappresentare la maestria artistico- musicale dello stivale il pianista matesino Simone Sala ed il soprano di origini molisane Alessandra Della Croce. In occasione della XIIesimo Anniversario della Sede Marocchina della Fondazione Nucci ed in concomitanza del progetto Mare Nostrum IncontriFes2022, l’esibizione si svolgerà alle ore 20.00 presso la biblioteca nazionale dell’auditorium di Rabat. La Méditérranéé en concert con al Piano il maestro Sala e alla voce il soprano Della Croce, allieterà la platea con un repertorio dalle melodie classiche sia in duo che in performance da solisti.

Una doppia performance musicale per Simone Sala ed il suo pianoforte: dall’Italia alla Africa Settentrionale, dalla promozione turistica a quella artistica per continuare a portare in alto il nome del Molise nel Mondo all’insegna della musica.