Il Giovedì Santo ai tempi del Covid: i Sepolcri non visitati vivono nel cuore dell’adorazione

Per il secondo anno di fila il Covid stravolge i riti della Settimana Santa e della Pasqua. Una Pasqua completamente diversa che impone, per la tutela della salute di tutti, il rigoroso rispetto delle norme anti contagio. Un giovedì Santo, quello che sta per terminare, dunque diverso. Nelle immagini “l’adorazione” del Santissimo Sacramento. I sepolcri non visitati vivono nel cuore dell’adorazione, nel silenzio dell’intima preghiera.