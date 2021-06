Il giovane scacchista molisano Stefano Sorbo sale sul podio della 22^ edizione del Festival “Grand Hotel Adriatico”

Torneo nazionale federale, tra i più importanti appuntamenti a livello nazionale

Il festival, articolato su tre tornei in base ai punteggi del ranking della federazione, ha attirato anche quest’anno decine di scacchisti provenienti da ogni angolo della penisola ed alcuni provenienti anche dall’estero, tra cui diversi dei più forti giocatori italiani in circolazione come i maestri internazionali Lombardoni, Zimina, Aghayev, Gilevych e Vuelban protagonisti nel torneo di prima fascia, l’Open A, vinto da Lombardoni. In totale circa 150 i partecipanti. Il tredicenne campobassano, unico molisano in gara, è stato grande protagonista dell’Open C, riservato ai giocatori con punteggio elo fino a 1.500 punti e a cui hanno partecipato molti giovani promesse dello scacchismo italiano. La competizione, articolata su cinque turni, ha visto il tredicenne molisano piazzarsi al terzo posto con 4 punti su 5 frutto di 3 vittorie e due pareggi. Un percorso senza sconfitte, dunque, che gli ha consentito di piazzarsi alle spalle di un altro giovane molto promettente, il 15enne di Teramo Luigi Serafini, vincitore del torneo con 5 punti su 5, e del secondo classificato, il dodicenne umbro Paolo Siloci, che ha ottenuto 4,5 punti. Per Stefano Sorbo, tesserato per il circolo scacchi “Monforte” di Campobasso, era il primo torneo federale dell’anno. I prossimi appuntamenti per il giovane scacchista molisano, allievo di Antonio Petruccioli, saranno la fase regionale del torneo Pgs che si svolgerà ad Isernia nel prossimo fine settimana e il campionato regionale pugliese in programma a Cerignola (FG) dal 18 al 20 giugno.