Il giornalista dei “Terroni”. Toccata e fuga di Pino Aprile a Campobasso

Chi l’avrebbe detto che oggi (domenica 7 febbraio 2021) un modesto giornalista di provincia come me avrebbe avuto l’opportunità di conoscere uno dei più profondi conoscitori della Storia contemporanea italiana e del suo Meridione?



Pino Aprile, giornalista e scrittore, primo ad intervistare Ali Agca a Rebibbia, autore di un saggio che poco più di vent’anni fa divenne best seller in Spagna (“Elogio dell’imbecille”).



Proprio lui, oggi era a Campobasso su invito del suo amico e collega giornalista Rai, Sergio Bucci.

Un onore conoscere l’uomo che ha testimoniato, con fatti, racconti e documenti, il passaggio al nuovo millennio.

Gli abbiamo “rubato” una foto e anche una promessa: tornerà in Molise molto presto (Covid permettendo) anche per la presentazione del suo ultimo libro. Studioso della Questione Meridionale, autore di reportage Rai per TvSette, fra i pochi che si è “intrufolato” da ricercatore di notizie nell’impenetrabile Albania di Enver Hoxha.



Pugliese di Gioia del Colle con un vissuto a Taranto e nella periferia romana dei Castelli, Pino Aprile è stato giornalista in Rai lavorando al settimanale di approfondimento del Tg1 e con Sergio Zavoli, nell’inchiesta a puntate “Viaggio nel Sud”.



Speriamo torni presto! Perché chi non ricorda il passato è condannato a ripeterlo!

