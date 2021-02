GENNARO VENTRESCA

A prima vista mi fece una strana impressione, dentro l’arabesco dello stupore. Un uomo problematico, che esplora il dubbio. Votato all’autoanalisi, Cudini si ausculta, scava labirinti, autentico minatore dell’anima. Il mister avrebbe fatto la gioia di Freud, ma anche di Bergman e Hitchcock. Invece fa la gioia di SuperMario e del suo socio americano. E del popolo rossoblù che lo ha scavato con una certa fatica e ora lo ama e lo apprezza. Non solo per i risultati, ma anche per la qualità del gioco che li produce.

***

Il gioco. In troppi lo dimenticano. Eppure si chiama proprio gioco del calcio, o dei calci d’angolo stando alla correzione che gli ho dato in corsa. Il gioco è il miglior amico del pallone. Se lo fai bene la gente si diverte, applaude e la notte va a dormire senza fare cattivi pensieri. Per quel che mi riguarda non c’è volta che abbassi le palpebre senza aver mandato un pensiero alla nostra formazione. Che, nel suo piccolo, fa cose piacevoli che mi mettono di buon umore.

***

Come me, tanti altri, si portano i problemi della partita nel letto. A volte si fa fatica a placare i pensieri. Il nostro sonno è tutt’altro che di granito. In punta di verità debbo confessare che da quando c’è Cudini le cose vanno meglio. Rivedo in lui, in proporzione, il primo Milan di Sacchi che si divertiva e faceva divertire. Tranne gli avversari che non gradivano di certo vedersi irretire da una squadra che giocava a memoria e che incassava punti e applausi su tutti i campi.

***

Prima il Pineto. E poi l’Aprilia. In sette giorni, a Selva Piana. Nello stadio vuoto che qualcuno chiama Scorrano, qualche altro Bomboniera, altri Selva Piana e pochi Romagnoli. Come in effetti hanno stabilito in Municipio. Con una vecchia delibera che si potrebbe cambiare da un momento all’altro, come hanno dimostrato a Napoli, con Maradona. Piccole cose, ma pur sempre intriganti. Questa volta con la “g”. Non si tratta di un refuso. I calci d’angolo nascondono nelle loro pieghe mille magie. Senza le quali gli stadi sarebbero rimasti deserti anche prima dei divieti per il Covid.

***

Una Perlina credo spetti al fantastico Vastogirardi che non smette di stupire. Ai legittimi risultati che sta mettendo in bacheca ci aggiunge anche la piacevolezza del suo gioco. Che sprigiona anche sui campi delle “grandi”. Al Romagnoli mise alle strette il Lupo. Ripetendo la recita anche altrove, oltre che sul suo civettuolo campo sintetico. A Recanati ha capovolto la partita con una ripresa magnifica. Per un niente, dopo aver fatto bum bum per ritornare a galla, ha sfiorato allo scadere un gol che gli avrebbe consegnato una sacrosanta vittoria. Onore e merito a Di Lucente, al mister, al diesse e al pugno di ragazzi, presi qua e là che si stanno dimostrando più bravi del previsto.