Il gioco dipende dal gruppo non dal singolo

GENNARO VENTRESCA

Per la categoria, i nostri ragazzi hanno un alto tasso tecnico, grande fantasia, trovate geniali nel trovare il passaggio smarcante. Non a caso sono amati dal pubblico che non c’è allo stadio, ma che segue ogni loro movimento con attenzione, come un intervento in sala operatoria. Quando la situazione cambia non è vero che lo sport resta lo stesso. Quando non c’era il virus si viveva bene: avevamo tutto e quasi quasi non ce n’eravamo accorti.

***

Ci si vede sabato. In tv, naturalmente. Vuoi o non vuoi, anche nel nostro piccolo i calci d’angolo sono diventati spezzatino. E pensare che ce ne siamo fatti di risate nel vedere la Premier che giocava il giorno prima della festa e poi anche all’ora di pranzo. Poi, un po’ alla volta ci siamo adeguati. E ora anche le piccole si stanno attrezzando. Non sempre per il covid, ma anche per scelta.

***

Prendete la sfida di domani. Alla Bomboniera arriva il Giulianova, preceduta da un pomposo Real. Sono stati i nostri vertici societari a chiedere l’anticipo. Per mettere un giorno di riposo in più tra questa gara e quella di mercoledì, contro il Cynthialbalonga, valida per il recupero di una data che sembrava essersi perduta nel tempo.

***

Come erano belli i tempi di Maurizio Mosca. E come fare a dimenticare le sue “bombe” del calcio mercato. Sono quasi undici anni che non c’è più. Ci manca la sua allegria unita alle sue trovate, a cominciare dal “pendolino” che non ne azzeccava una, ma che ci teneva piacevolmente compagnia. Mosca aveva appreso dal padre l’arte dell’ironia. E dal fratello maggiore quella della scrittura. Al resto ci ha pensato da solo, ritagliandosi uno spazio nel mondo della chiassosa informazione televisiva, fatta spesso di sproloqui e di toni dai molti decibel.

***

Andò via dalla Gazzetta dello Sport per una diatriba con Zico, il meraviglioso 10 dell’Udinese e della nazionale brasiliana. Ogni domenica sulla rosea scriveva una intervista telefonica. Che dimenticò di fare al campione carioca. Ne scrisse una inventata, basata sulle altre conversazioni avute dal giocatore, non sulla telefonata. Il trucchetto venne smascherato da Zico e al giornalista non rimase che presentare le sue dimissioni a Candido Cannavò, il suo direttore.

***

Sarebbe stato facile scusarsi, col giocatore e coi lettori. Giammai. Maurizio preferì liberare l’armadietto di via Solferino e andar via. Ad avercene ancora di gente così dignitosa. Oggi, specie sui social, si rubano notizie, foto, scoop e altro ancora senza nessuno scrupolo. Si vede che i tempi sono completamente cambiati. Non in meglio, purtroppo. Mi sia consentito inviare un saluto a Maurizio. Che non solo mi ha fatto capire meglio il calcio, ma soprattutto me lo ha fatto amare.

P.S. La Roma c’è ricascata. Non contenta della figuraccia di Udine ha concesso il bis con lo Spezia. SuperMario si tenesse stretto Mario Colalillo. Di questi tempi, visti gli strafalcioni, i segretari di livello sono diventati preziosi.