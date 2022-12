Il gioco di Molière tra vero e falso in “Sganarello” e “Le preziose ridicole” in un teatro Savoia incantato

La Compagnia teatrale “La Bottega dell’Attore”, parte integrante dell’Associazione Vivi Colle dell’Orso, ha portato in scena a Campobasso le due opere in due atti unici del commediografo francese nell’ambito del progetto “Quattrocentenario Molière”

di Antonio Di Monaco

Il teatro di Molière, tra finzione e realtà, toccò l’apice quando portò il pubblico a chiedersi se fosse morto davvero o stesse solo recitando quando, mettendo in scena “Il malato immaginario”, collassò sul palcoscenico a Parigi il 17 febbraio 1673. Quest’anno, a quattro secoli dalla sua nascita, la Compagnia teatrale “La Bottega dell’Attore”, parte integrante dell’Associazione Vivi Colle dell’Orso, lo scorso 16 dicembre ha portato sul palcoscenico del teatro Savoia di Campobasso due opere in due atti unici: “Sganarello – Il cornuto immaginario” e “Le preziose ridicole” nell’ambito di una raccolta fondi legata al progetto più ampio “Quattrocentenario Molière”.

Il commediografo francese più rappresentato al mondo è stato ricordato inserendo le opere ironiche sui costumi del XVII secolo in una cornice contemporanea apportando nuove conoscenze sul Molière di oggi, cioè sulla piazza, gli usi e le interpretazioni di cui è oggetto in un mondo globalizzato. In “Sganarello – Il cornuto immaginario”, la cui origine deriva dal verbo italiano sgannare, che significa “svitare” (o, per meglio definire, “portare a vedere ciò che non sappiamo o ciò che vogliamo ignorare”), il protagonista è il tipo o la maschera del marito infelice che riassume quanto di mediocre, vile ma anche sensato è negli strati più bassi del popolo: un borghese di Parigi che, basandosi sulle apparenze, crede che sua moglie lo tradisca.

Ne “Le Preziose Ridicole” si rivela l’estro e la genialità comica di Molière come autore del superamento del grande fenomeno della Commedia dell’Arte. Due giovani donne vogliono a tutti i costi esistere agli occhi di un ambiente che non le riconosce e con modalità che nessuno comprende. Cadono nella trappola tesa da due corteggiatori che precedentemente hanno umiliato giungendo ad un punto di cecità da cui la commedia trae la sua forza comica e le domande più attuali e ricorrenti quali il chiedersi fino a che punto si può arrivare per essere o sentirsi amati.

Al termine dello spettacolo, applausi a scena aperta per tutti i protagonisti, a partire dall’adattamento e la regia magistralmente curati da Roberto Sacchetti e Rossella Menotti; la scenografia, volutamente dal carattere essenziale per far risaltare i costumi dell’epoca alla corte del Re Sole, in parte realizzati a mano da Antonella Tosto; gli storici attori della Compagnia, quali Marina De Simone, Vinicio Rocco, Domenico Petrucci, Emanuela Lommano, Giuliana Trentalange, Egidio Oliva e Lilia Montecchi, che affiancheranno i nuovi componenti Antonella Tosto, Alissja Farinari, Lia Armagno, Antonio Licameli, Anna Maria Maselli, Anna De Blasio e Ada Alfieri; l’aiuto-regia Antonio Salvatorelli; il chitarrista Jacopo Rizzardi, le ballerine Fabiana Lucia, Alice De Vincenzo e Sara Scalabrino della scuola di danza Scarpette Rosse e i tecnici audio-luci Luca de Cesare e Angelo Licameli dell’Aps Silos.