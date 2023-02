“Il giardino della maestra Tiziana” per non dimenticare un’insegnante speciale

La Scuola Primaria di Campodipietra ricorda con affetto, a tre anni dalla sua scomparsa, la maestra Tiziana Iammatteo, un’insegnante unica e insostituibile nel cuore degli insegnanti che hanno avuto la fortuna di lavorarci insieme, nel cuore e nelle menti dei tanti bambini che sono cresciuti con il suo insegnamento, con il suo sapere, con il suo modo di essere, nel cuore di un paese, Campodipietra, che l’ha vista partecipe in tutte le occasioni nel rendere ogni evento unico ed indimenticabile, nell’essere vicina a chiunque, a tutti, sempre disponibile, sempre sorridente.



La Scuola di Campodipietra, sta concretizzando il ricordo della maestra Tiziana, allestendo un giardino a lei dedicato “Il giardino della maestra Tiziana”, un luogo dove tutti possano ritrovarla, dove tutti noi possiamo continuare quel dialogo che non si è mai interrotto, dove possiamo fermarci a leggere e riflettere tra il corbezzolo e la magnolia, i fiori e le panchine, il verde per ascoltare storie che ci parlano ancora di lei o di ciò che per lei era importante: il sapere in tutte le sue forme, declinato in tutte le arti e discipline …



Questo ed altro ancora era la maestra Tiziana, unica, molteplice, colorata ed affascinante, come sarà il suo giardino.

Tutto è pronto: le panchine colorate, le aiuole stilizzate pronte ad accogliere fiori primaverili, che sbocceranno tra mille sfumature di colore e poi si racchiuderanno nei bulbi e aspetteranno di tornare a rallegrare gli occhi dei bambini, dei genitori che aspettano il suono della campanella, dei docenti e del personale scolastico, della Dirigente ing. Michela Granatiero, di tutti, di tutte le persone che ancora e sempre la ricordano con amore, stima ed affetto.



A lei vogliamo solo dire grazie: “Grazie maestra Tiziana per essere stata la nostra maestra, per esserci ancora… per sempre sarai la maestra dei bambini della Scuola Primaria di Campodipietra!”.