Il gettone di presenza alle associazioni del territorio, l’iniziativa di M5S

I consiglieri comunali di Termoli devolveranno parte dei loro compensi. «Abbiamo deciso di iniziare dalla Città Invisibile»

Devolveranno parte dei loro gettoni di presenza. E’ la comunicazione arrivata dai consiglieri comunali di Termoli del MoVimento 5Stelle Nick Di Michele, Antonio Bovio, Ippazio Stamerra e Daniela Decaro. «Quando un gettone di presenza fa la differenza – affermano i consiglieri comunali – fatti e non parole. Questo il nostro motto. Atti concreti significano aiuto effettivo e presenza . Per questo devolveremo parte dei nostri gettoni di presenza in qualità di consiglieri comunali, alle varie associazioni presenti sul territorio o a privati in base alle esigenze che ci verranno propettate e ritenute meritevoli. Abbiamo deciso di iniziare con la “Città Invisibile”. Vi aggiorneremo sulle diverse iniziative».