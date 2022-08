Il genius loci di Christian Norberg-Shulz un’analisi non formale dell’architettura tra geografia e antropologia

Per la rubrica “Alesia ed i suoi compagni di viaggio”, l’architetto Claudio Calcinai presenta una interessante recensione del testo di Cristian Norberg-Schulz “Genius Loci – Paesaggio Ambiente Architettura“

di Claudio Calcinai

Christian Norberg-Schulz (Oslo, 23 maggio 1926 – 28 marzo 2000) è un architetto norvegese, importante critico e teorico dell’architettura.

Si laurea in architettura al Politecnico di Zurigo nel 1949, dove ha come professore Sigfried Giedion. Tornato in Norvegia, nel 1950, assieme a Arne Korsmo, Sverre Fehn, Peter Andreas Munch Mellbye, Geir Grung, Odd Ostbye, Hakon Mjelva e Robert Esdaile e all’architetto danese Jorn Utzon, fonda il gruppo PAGON (Gruppo degli Architetti Progressisti di Oslo Norvegia) che era il ramo norvegese dei CIAM (Congressi Internazionali di Architettura Moderna). Durante gli anni ’50 con alcuni membri di questo gruppo redige numerosi progetti per Oslo e Bergen, che non furono mai realizzati. Comincia la sua carriera accademica come assistente di Arne Korsmo al Collegio di Arti Applicate di Oslo, poi a partire dal 1963 diventa professore alla scuola di architettura di Oslo (dove insegnerà fino al 1994).

Ha costruito pochissimi edifici ma come teorico dell’architettura ha avuto un’influenza notevole. I suoi libri sono tradotti in numerose lingue ed è stato invitato come professore a contratto in prestigiose università come Yale e Cambridge negli Stati Uniti.

Alcuni dei suoi scritti più noti :

Intenzioni in architettura, Lerici, Milano 1967

Alla ricerca dell’architettura perduta. Le opere di P.Portoghesi e V. Gigliotti, Roma 1975

Genius Loci, Paesaggio Ambiente Architettura, Electa, Milano 1979

L’abitare. L’insediamento, lo spazio urbano, la casa, Electa, Milano 1984

Il significato nell’architettura occidentale, Electa, Milano 2003

Il testo in esame presenta sei paragrafi:

1) I presupposti filosofici

Sono due i pensatori da cui Norberg-Schulz essenzialmente attinge per la definizione del sistema di riferimento filosofico rispetto al quale è possibile seguire, in termini canonici, la traiettoria lungo la quale si collocano i nuclei tematici di questa sua opera: Edmund HUSSERL (1859 – 1938) e Martin HEIDEGGER (1889 – 1976), quest’ultimo allievo del primo presso la Università di Friburgo.

La fenomenologia è il nuovo metodo filosofico che HUSSERL sviluppa durante gli anni trascorsi alla università di Friburgo e che a pieno dispiega nella sua opera più importante “La crisi delle scienze europee e la fenomenologia trascendentale”, metodo, tra l’altro, dal quale prenderà le mosse anche HEIDEGGER.

Uno dei maggiori ostacoli ad una visione del mondo realmente obiettiva è secondo HUSSERL l’atteggiamento naturale che guida la fisica e le scienze positive.

L’atteggiamento naturale pretende di semplificare i meccanismi più complessi della natura in nome di una chiarezza che sacrifica molto alla reale complessità del sistema vita.

Il nuovo metodo fenomenologico di HUSSERL vuole allora ridare importanza alla percezione dei fenomeni così come giungono alla coscienza, ovvero con tutto il loro carico di evidenza immediata, ricordi, sensazioni, fluidità psichica.

In altri termini, dobbiamo prendere in considerazione solo ciò che i fenomeni ci danno, ciò che viene a noi incontro, ciò che del fenomeno rimane nella coscienza, e non oltre.

Ad esempio, i fenomeni come ci appaiono entro i limiti della coscienza non possono dirci nulla di certo attorno alla reale esistenza del mondo: il mondo fenomenico è un mondo di esperienze vissute dalla coscienza nella loro ricchezza percettiva.

L’epoché fenomenologica, quindi, è un invito a mettere i giudizi sulle cose tra parentesi, sospendendo l’assenso incondizionato che diamo alle cose, inquinato dall’atteggiamento naturale, accostandosi al mondo a mente sgombra, aperta, come di chi scopre la realtà per la prima volta.

Uno dei possibili significati che la fenomenologia ci lascia in eredità è l’importanza per lo scienziato e per l’uomo di ritornare alla pratica della percezione allontanandosi dall’eccessivo uso della teoria.

Il mondo è pieno di fenomeni e di idee sviluppate dalla coscienza, la fenomenologia ci dice che la realtà è densa di significati, ricca, mutevole. Ciò che invece sembrano fare le scienze positive è semplificare questa ricchezza in nome della chiarezza e della semplicità teorica.

Il mondo della vita è la realtà che si presenta nella sua immediatezza e nella sua complessità, una complessità legata al fatto che tale realtà è oggetto di una interpretazione percettiva.

La crisi delle scienze occidentali, la perdita di significato che erode la conoscenza, nasce da questa mancanza di senso dell’atteggiamento positivista: lo scienziato che crede di oggettivizzare la realtà è pur sempre parte di una realtà soggettiva (il mondo della vita), il distacco tra la scienza e la realtà della vita provoca la mancanza di senso.

Proprio queste concettualizzazioni husserliane improntano di sé la concezione dell’esistenza di HEIDEGGER derivante dalla descrizione fenomenologica della vita quotidiana, in cui un individuo esiste in quanto socialmente definito dal comune “si”, il si è qualcuno o si fa qualcosa In “Essere e Tempo”,(1927) dove HEIDEGGER tematizza il rapporto tra temporalità e comprensione dell’essere da parte dell’Esserci (Dasein), l’esistenza forma l’orizzonte temporale o apertura in cui gli essenti dispiegano sé stessi. Gli individui, per usare il linguaggio heideggeriano, i Dasein, che rappresentano la condizione dell’esser gettato nel mondo, sono definiti da una rete di relazioni socio-culturali, la cui piena comprensione è destinata a sfuggirci. Lungi dall’essere un soggetto autonomo e isolato il Dasein è rappresentato come il “si”, il “Man, come sintesi e unione dei sistemi culturali che storicamente si determinano. Per ciò uno dei tratti fondamentali del “Dasein” è lo sradicamento, altrove troviamo in HEIDEGGER l’espressione spaesatezza.

La tesi sostenuta dal filosofo è la seguente: l’essenza della tecnica è qualcosa che trascende il tecnico; è essa stessa a dominare l’uomo, e non viceversa. Per questo “Tutto ciò che è soltanto tecnico non giunge mai a penetrare nell’essenza della tecnica. Anzi, non è in grado di conoscerne nemmeno l’anticamera”.

Coerente con tale atteggiamento critico risulta la lettura fenomenologica dell’abitare che HEIDEGGER, propone nella sua celebre opera “Costruire, abitare, pensare” nella quale capovolge la sequenza gerarchica costruire-abitare, sintomo del dominio tecnico, per portarci su una strada di pensiero in cui si impara che il costruire deriva dal modo dell’abitare.

L’abitare originario “come avere un modo di essere nel mondo dal quale derivano le altre prassi” è stato dimenticato in favore di un concetto di edificazione assolutamente strumentale. Ma l’abitare è il modo secondo il quale i mortali soggiornano sulla terra, dunque il costruire è modo “derivato” dell’abitare. In questo senso, il manufatto è un luogo che qualifica uno spazio non meramente euclideo: “Quello che chiamiamo ‘spazio edificabile’ è uno spazio già segnato nel suo senso possibile dai luoghi che lo fanno essere così com’è”.

Nella sua celebre Erörterung della poesia di TRAKL, HEIDEGGER si sofferma a ricordare come il significato originario di Ort, la parola tedesca per dire ‘luogo’, rinvii alla punta di una lancia: “Tutte le parti della lancia convergono nella punta. L’Ort, custodisce ciò che a sé ha tratto, non però al modo di uno scrigno, bensì in maniera da penetrarlo nella sua propria luce, dandogli solo così la possibilità di dispiegarsi nel suo vero essere” (Genius loci) .

Il Luogo è quel punto di convergenza, di riunione e di raccoglimento in cui, come nella punta acuminata di una lancia, in virtù di una irresistibile attrazione, lo spazio si concentra.

Centro di un’invisibile croce, ogni Luogo è perciò anche al contempo umbilicus e axis mundi, punto di congiunzione tra cielo e terra, Gevie,t, cioè quadratura, per usare l’espressione di HEIDEGGER, che indica, nella sua riunione, il crocevia tra cielo e terra, tra divini e mortali, dispiegando lo spazio entro il quale è possibile per l’uomo abitare.

Pertanto possiamo affermare e concludere con HEIDEGGER che “la relazione tra uomo e spazio fa pensare che l’uomo stia da una parte e lo spazio dall’altra. Invece lo spazio non è qualcosa che sia di fronte all’uomo. Non ci sono gli uomini e inoltre lo spazio. “ Quindi possiamo dire semplificando che abitare significa per i mortali essere nel mondo secondo un senso complessivo del mondo.

Intendendo con “senso complessivo” un continuo gioco di rimandi coerenti tra il linguaggio e il fare, tra il dire e il prendersi cura, tra Il vivere secondo determinate coordinate simboliche e la loro rappresentazione in manufatti umani.

2) Le “coordinate” geografiche

I nuclei filosofici di tipo sistemico che Norberg-Schulz fa propri si diffondono innervando capillarmente il corpo del testo che pertanto si sviluppa a partire dalla considerazione della complessità naturale alla quale, in quanto dato originario, afferiscono “…le proprietà più stabili, in relazione al paesaggio, ossia al livello ambientale che funge da scenario comprensivo alle azioni della vita quotidiana”, dalla cui consapevolezza solo può nascere il radicamento nella umana coscienza dell’esistenza come condizione che si svolge fra cielo e terra, che quasi in un gioco di specchi si definiscono nella loro relazione reciproca, al punto che se “la qualità distintiva di un paesaggio è l’estensione“ che con le sue modalità, di maggiore o minore continuità, ne determina il carattere particolare e le proprietà spaziali, “la misura del cielo è pari allo spazio da cui lo si contempla” ed il suo aspetto, indipendentemente dalle condizioni climatiche, fa da contrappunto alle proprietà spaziali.

Il primo archetipo di questa dialettica della natura è il paesaggio nordico o romantico” dove “le forse originarie ancora possono essere percepite con estrema evidenza” attraverso il terreno raramente continuo, che risalta per suddivisione e rilievo differenziati, con sporgenze, avvallamenti, macchie e radure che creano una microstruttura complessa, e il cielo che solo raramente è percepito come emisfero completo, giacché in genere si restringe tra i contorni degli alberi e delle rupi ed è costantemente modificato dalla presenza delle nuvole..

Il secondo archetipo è dato dal paesaggio desertico o cosmico dove “le complessità del mondo della vita concreta si riducono a pochi fenomeni elementari”.ed un cielo terso e radioso che accentuando l’estensione del territorio permettono un’esperienza appunto cosmica del paesaggio , di cui lo spettatore stesso rappresenta il centro.

Il terzo ed ultimo archetipo è costituito dal paesaggio greco – romano o classico “scoperto dai greci e divenuto in seguito una delle componenti fondamentali dell’ambiente romano. “

Non è caratterizzato né da monotonia né da molteplicità, ma dalla composizione intelligibile di elementi distinti.

Il terreno è continuo e variato allo stesso tempo, il cielo alto a avvolgente, pur senza possedere la qualità assoluta del deserto.

Non esiste una microstruttura vera e propria, tutte le dimensioni sono “umane” e costituiscono un equilibrio armonico e totale.

I paesaggi romantico, cosmico e classico in quanto archetipi del luogo naturale generati dal rapporto fondamentale esistente tra la terra e il cielo, costituiscono lr categorie salienti per la comprensione della specificità locale in qualsiasi situazione concreta e raramente compaiono con la loro tipologia in forma pura partecipando piuttosto a sintesi di vario genere.

Esiste, infatti, al riguardo una serie di combinazioni possibili, capaci di determinare altrettanti “significati esistenziali che conferma la teoria secondo la quale significati o contenuti esistenziali fondamentali sono determinati dal paesaggio da cui dipende la reazione di “smarrimento” che ciascuno prova in occasione di un trasferimento in un paesaggio “straniero”.

3) Le costanti antropologiche

Proprio il riconoscimento che prius ineludibile è la relazione tra l’uomo e l’ambiente conduce alla formulazione del concetto di spazio esistenziale,in cui l’aggettivo vuole immediatamente evidenziare il suo carattere concreto di approfondita conoscenza dell’ambiente, in opposizione al concetto logico-matematico tutto compreso nella sua inderogabile esigenza di coerenza interna e perciò astratto poiché vincolato unicamente dalla conformità alle assunzione assiomatiche.

Il concetto di spazio esistenziale viene suddiviso nei termini complementari di spazio e di carattere in accordo con le funzioni psichiche base di orientamento e di identificazione.

Spazio e carattere vengono quindi trattati in modo non puramente filosofico ma si rifanno direttamente all’architettura, secondo la definizione di quest’ultima di concretizzazione di spazio esistenziale, per cui risultano inesistenti tipi diversi di architettura ma soltanto situazioni diverse, che per soddisfare le esigenze fisiche e psichiche dell’uomo richiedono soluzioni diverse, emergenti appunto come prodotti.della interazione tra naturale ed artificiale, espressione generale del processo storico che ha spinto gli esseri umani a svilupparsi nell’ambiente naturale adattandosi alle sue dimensioni e alle sue fluttuazioni non solo attraverso il più antico percorso evolutivo non intenzionale , ma per mezzo di sforzi intenzionali finalizzati alla costruzione di dispositivi capaci di fornirgli la possibilità di sopravvivere.

La scienza e la tecnologia sono, simultaneamente, le principali cause e gli effetti di questi sforzi e i risultati concreti dei loro progressi possono ben essere sintetizzati nel concetto di ambiente tecnico. In altre parole, al fine di adattare se stessi all’ambiente esterno, gli uomini hanno finito per costruire un nuovo ambiente e cosi ora tutti noi abbiamo a che fare con due distinti, sebbene fra loro interrelati, spazi di dimensioni variabili, e alla fine di problemi di adattamento, inteso anche come insopprimibile costruzione di senso.

A quest’ultima rimanda la esemplificazione della campana vespertina di cui parla la poesia di TRACL che è qualcosa di più di un prodotto funzionale dell’uomo: è un simbolo che richiama i valori universali che sono alla base della totalità “pubblica” comprensiva che rappresenta, cioè l’esterno dotato anche di caratteristiche umane e perciò in continuità con l’interno della casa sinonimo di rifugio e sicurezza per l’uomo in quanto chiusa e rifornita, che presenta tuttavia sul suo confine una finestra, una apertura che fa sentire l’interno come momento complementare dell’esterno da cui non può separarsi in modo definitivo pena l’annullamento di ogni elemento vitale per la permanenza di tutto ciò che è interno e per la sua comprensione..

Identificazione e orientamento, quindi, sono aspetti primari dello stare al mondo, tali che mentre l’identificazione è la base del senso di appartenenza ad un luogo dell’uomo, l’orientamento è la funzione che lo fa diventare quell’homo viator che è parte della sua natura.

Il termine di mediazione

Le tematizzazioni esposte nei due paragrafi precedenti trovano la loro significativa sintesi nel concetto di luogo inteso come parte integrale della esistenza, dotato quindi di un surplus rispetto ad una astratta localizzazione, in quanto insieme fatto di cose concrete con la loro sostanza materiale, forma, testura e colore, elementi questi che concorrono assieme a definire un carattere ambientale, che è l’essenza del luogo.

. In generale il luogo è definito dal suo carattere o atmosfera.. un luogo perciò è un fenomeno totale “qualitativo” che non può essere ridotto a nessuna delle sue singole caratteristiche, come ad esempio quella delle sue relazioni spaziali, senza perdere di vista la sua natura concreta.

E’ appunto la sua concretezza ad implicare la sua molteplicità e singolarità, ossia il luogo nella sua espressione plurale si particolarizza per accogliere, quali sue componenti correlate, funzioni tra loro equivalenti cioè simili (costanti antropologiche), di cui, tuttavia, persino le più elementari come il dormire e il mangiare, sono svolte in maniere assai differenti e necessitano di spazi con caratteristiche diverse, proprio in dipendenza delle diverse tradizioni culturali e delle diverse condizioni ambientali (coordinate geografiche).

Un luogo pertanto è uno spazio dotato di un carattere distintivo la cui funzione è quella di crogiolo per la fusione di una particolare combinazione di fattori naturali e fattori ad opera d’uomo che vanno a costituire la totalità integrata del genius loci, che secondo la concezione romana è proprio di ogni essere “indipendente”, essendone il suo spirito guardiano.

Questo spirito da vita a popoli e luoghi, li accompagna dalla vita alla morte, e determina il loro carattere o essenza. Il genius finisce così col denotare che una cosa esiste o che essa vuole esistere.

Per questo gli antichi ritenevano di vitale importanza il venire a patti con il genius della località in cui doveva svolgersi la loro esistenza,.intesa come buon rapporto con il luogo tanto in senso fisico quanto psichico.

L’obiettivo dell’analisi

Il lavoro di Norberg-Schulz, costruito intorno alla combinazione dei nove termini di fenomeno, struttura, spirito, luogo, naturale, artificiale, romantico, cosmico e classico, ha di mira la focalizzazione del carattere concreto ambientale dell’architettura, cui spetta il compito di visualizzare il genius loci ossia quella qualità che è oggetto di identificazione da parte dell’uomo ed è in grado di trasmettergli il senso di “presa esistenziale”, la cui realizzazione, quindi, deve avvenire attraverso la creazione di “luoghi significativi“ capaci di aiutare l’uomo ad abitare.

Tale approccio all’architettura (analisi non formale) ha condotto l’autore ad indagarne anziché l’aspetto pratico le implicazioni psichiche, considerando dunque, come già fatto altrove, che la dimensione pratica “funzionale” è parte di un più vasto sistema e che lo scopo dell’architettura trascende la definizione datane dal primo “funzionalismo”.

Abitare tra cielo e terra, infatti, significa “stabilirsi” nel “molteplice inter” cioè concretizzare la situazione generale in un luogo artificiale. Precisando che con il termine “stabilirsi” non viene indicato un rapporto esclusivamente economico bensì un concetto esistenziale che denota la capacità di simbolizzare dei significati, che solo quando caratterizzano l’ambiente fanno sentire l’uomo “a casa” .

Ciò ha fatto comprendere all’uomo, sin dal principio, che creare un luogo significa esprimere l’essenza dell’essere. L’ambiente artificiale della sua esistenza non è soltanto uno strumento pratico o il risultato di avvenimenti arbitrari, ma possiede una struttura ed incarna dei significati che riflettono il suo modo di intendere l’ambiente naturale, e la sua situazione esistenziale in genere.

Per questo l’analisi del luogo artificiale che Norberg-Schulz propone prende le mosse dal rapporto con l’ambiente naturale.

La esemplificazione che con immediatezza evidenzia la correttezza di tale impostazione è data dall’architettura delle culture primitive, che può infatti essere interpretata come concretizzazione dell’intellegibilità della natura.

6) Le esemplificazioni

Praga, “la città delle cento guglie”, che deve la sua forza ambientale alla presenza del suo genius loci percepibile ovunque, e dove ogni edificio antico si presenta allo stesso tempo radicato al suolo e proteso verso l’alto, è assunta come luogo paradigmatico dell’architettura romantica, quella architettura caratterizzata da molteplicità e varietà che non è intelligibile in termini logici, ma si manifesta apparentemente con aspetti “irrazionali” e “soggettivi”.

In genere è “vivace”, “dinamica”e fortemente “espressiva” con le sue forme che rassomigliano quelle naturali e sembrano più una “crescita” che il risultato di una organizzazione.

Lo spazio romantico non è geometrico ma topologico: vale a dire che a livello urbano le configurazioni base compaiono in agglomerati densi e indeterminati oppure si susseguono su schiere “libere e svariate.

Gli spazi urbani presentano chiusura irregolare e includono genericamente le funzioni senza proporsi una disposizione regolare ben definita. L’atmosfera e il carattere espressivo dell’architettura romantica dipendono da complessità formale e contraddizione. A volumi semplici e intelligibili vengono preferite strutture scheletriche trasparenti, dove la linea assurge a simbolo di forza e di dinamismo

Di solito il rapporto interno-esterno si presenta complesso e sia l’edificio che l’insediamento romantico risaltano per il profilo irregolare e movimentato.

Praga, come ci mostra Norberg-Schulz, è appunto la città che riesce ad abbracciare in un’unica veduta tutti questi livelli ambientali, dal paesaggio naturale fino all’articolazione del singolo edificio, concretizzando in tal modo il suo carattere. Fulcro di questa visione unificante è il ponte di Carlo che raccoglie intorno al fiume la terra come paesaggio e inoltre raccoglie il contributo a opera d’uomo come paesaggio urbano di qualità ineguagliabile.

Karthoum che colpisce per la qualità di luogo, in cui l’espansione orizzontale della sterile regione desertica, lo snodarsi lento del grande Nilo, il cielo immenso e il sole ardente concorrono a creare un ambiente di singolare vigore, avente l’isola di Tuti come suo centro vero e proprio anche se privo delle caratteristiche di un centro urbano monumentale ma piuttosto manifestazione del rapporto archetipo semplice che intercorre tra la natura e l’uomo, è la seconda esemplificazione adottata da Norberg-Schulz quale espressione migliore dell’architettura cosmica, caratterizzata dalla uniformità e dall’ordine assoluto, che può essere intesa come sistema logico integrato e può anche sembrare razionale e astratta, in quanto trascende la situazione concreta individuale.

Questo tipo di architettura si distingue per una certa quale povertà di “atmosfera” e per un numero molto limitato di caratteri. Non è né fantastica né idilliaca, il che denoterebbe una partecipazione umana diretta, ma rimane sempre distaccata.

Ha forme più statiche che dinamiche, e invece che il risultato di una composizione concreta, sembra la rivelazione di un ordine “nascosto”. Mira alla “necessità” e non all’espressione.

Lo spazio cosmico è severamente geometrico e si concretizza in genere per mezzo di una griglia regolare o di una “croce “ di assi ortogonali. Pur avendo orientamenti qualitativamente diversi, è uniforme ed isotropico, ossia le differenze qualitative non sono accentuate, ma vengono assorbite dal sistema.

Lo spazio cosmico può tuttavia presentare anche il suo “opposto”, che possiamo indicare come “spazio labirintico”. Il labirinto non ha direzioni ben definite che tendano ad una meta precisa, mancando di principio e di fine resta chiuso in se stesso, e per quanto sembri appartenere ad una tipologia spaziale ben diversa dalla griglia, è fondamentalmente “cosmico”.

Roma, terza ed ultima esemplificazione, viene innanzitutto considerata come “la città eterna” per affermare la sua capacità di conservare, attraverso i secoli, la identità.

L’immagine più corrente di Roma è quella di grande capitale: la caput mundi dell’antichità. Questa immagine comunica monumentalità e grandezza. La grandiosità di Roma è comunque qualitativamente diversa da quella delle varie città fondate dai romani a capisaldi dell’impero con lo stesso sistema: gli assi del cardo e del decumano che si intersecano ad angolo retto al centro di un quadrilatero. Tale schema astratto di ordine “assoluto” adottato da altre capitali, in epoche storiche successive, si riscontra a Roma solo riguardo a elementi singoli come i Fori e le Terme.

Se dopo un esame più accurato emerge anche un axis urbis globale, esso non condiziona l’aspetto immediato della città, che nella sua totalità non risponde ad alcun sistema geometrico.

Proprio questa unificazione di tratti topologici e di tratti geometrici fanno di Roma un esempio straordinario di spazio classico entro il quale si sviluppa la omonima architettura, che si distingue per figurabilità ed ordine articolato, la cui organizzazione è intelligibile in termini logici, mentre la “sostanza” richiede empatia; essa è quindi un’architettura oggettiva nel duplice significato della parola.

E’ caratterizzata da presenza concreta: ogni elemento è una personalità distinta. Non statiche né dinamiche, ma pregne di vita “organica”, le sue forme appaiono come il risultato di una composizione consapevole di elementi individuali, e comunicano contemporaneamente sia appartenenza che libertà.

L’architettura classica è caratterizzata dall’assenza del predominio di un sistema generale e il suo spazio può essere definito come raggruppamento additivo di luoghi individuali. Mentre il paesaggio classico è concepito in termini di veduta, l’architettura classica è descrivibile per mezzo della prospettiva.