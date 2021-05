Il generale Figliuolo in Molise: “Sforzo eccezionale e lavoro di qualità sulla vaccinazione”

E’ arrivato in Molise per una visita nel centro vaccinale della cittadella dell’economia di Campobasso il Generale Figliuolo. Una visita importante nella regione che più di tutte sta spingendo sul pedale dell’acceleratore della campagna vaccinale. “Quando l’Italia fa squadra vince ad ora sono state effettuate tantissime somministrazione di Astrazeneca e per me è importante dato quello che è successo”. Il generale Figliuolo ha fatto il punto della situazione rispetto al numero dei vaccini arrivati. “Maggio è un mese di transizione e a giugno avremo più afflusso di dosi vaccinale per aprire a tutte le classi e anche ai punti aziendali. Sono soddisfatto per il Molise che ha raggiunto e mantenuto il target di 2mila vaccinazioni al giorno ma per il lavoro di qualità che sta effettuando”.

