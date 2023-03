Il Gemelli replica a Toma: «L’accordo è stato stilato seguendo le indicazioni del presidente»

«Sulla scorta delle precise indicazioni del presidente Toma si è redatto un documento che prevede il pagamento del 95% del budget 2022, antecedente all’entrata in vigore del DCA n. 35 del 27/10/2022

Questa mattina, sabato 18 marzo, la conferenza stampa dell’ormai ex commissario ad acta Donato Toma durante la quale ha ufficializzato le dimissioni dalla carica. Nel primo pomeriggio la replica del Gemelli Molise.

«In relazione alle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Regione Molise Donato Toma oggi, sabato 18 marzo 2023, in conferenza stampa, il Gemelli Molise, – si legge in una nota – intende precisare che il documento siglato alla presenza del dott. Marco Bonamico, sub commissario, della dott.ssa Lolita Gallo, Direttore Generale per la Salute, dell’Avvocato Prezioso, legale della struttura commissariale, è stato stilato proprio in conformità alle indicazioni fornite dallo stesso presidente Toma, che, alla riunione indetta in data 09 marzo 2023 presso gli Uffici della Regione Molise a cui hanno partecipato i vertici Asrem, il dott. Bonamico e la dottoressa Gallo, aveva invitato quest’ultima a verificare in tempi brevi la possibilità di liquidare le fatture scadute e non contestate. Sulla scorta delle precise indicazioni del Presidente Toma si è redatto un documento che prevede il pagamento del 95 per cento del budget 2022, antecedente all’entrata in vigore del DCA n. 35 del 27/10/2022, quindi si tratta di somme non contestate; pertanto il provvedimento in oggetto non è assolutamente in contrasto con il DCA n. 35.

L’intesa raggiunta ha consentito di scongiurare la preannunciata interruzione delle attività sanitarie dell’ospedale, che, nostro malgrado, non si potrà evitare qualora il pagamento non avverrà nei tempi stabiliti dall’accordo.