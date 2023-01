Il Gemelli precisa: «Le prestazioni urgenti e salva vita continueranno ad essere erogate»

Ancora una nota del Gemelli per chiarire alcuni punti in seguito allo stato di agitazione indetto dalle organizzazioni sindacali.

«Le organizzazioni sindacali – si legge nella nota del Gemelli Molise – hanno inviato un Comunicato stampa in cui annunciano lo stato di agitazione, allegando anche una nota indirizzata esclusivamente alle stesse OO. SS. e non alla stampa. Pur confermando la gravità della situazione, si vogliono evitare inutili allarmismi, pertanto è bene precisare che:

non è assolutamente in discussione la presenza in questa regione del Gemelli Molise, che continuerà a svolgere regolarmente la sua attività, quindi non esiste alcun “rischio chiusura”;

Attualmente non è stato elaborato un piano di riduzione del personale;

le prestazioni urgenti e salva vita continueranno ad essere erogate, soprattutto a favore dei soggetti più fragili.»