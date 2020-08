Il Garbino tiene “in ostaggio” Termoli e basso Molise. Attesi peggioramenti

E’ proprio il caso di dirlo: sono stati due giorni di fuoco su Termoli e per l’intero basso Molise che da 48 ore è ostaggio di venti di “garbino” caldissimi e temperature bollenti che hanno oltrepassato i 40 gradi. Sono state tante le persone che in queste ore hanno cercato refrigerio in mare anche se in spiaggia gli ombrelloni degli stabilimenti balneari sono stati chiusi per impedire che il vento se li portasse via. Ebbene il picco di stagione per quel che riguarda le temperature è arrivato proprio a fine agosto dove su Termoli la temperatura percepita nella giornata di ieri, sabato 29 agosto, era di 46 gradi. Nulla è cambiato nella giornata di oggi. In spiaggia bandiera rossa ad indicare il divieto di fare il bagno. Atteso un peggioramento delle condizioni meteo nella tarda serata di oggi con piogge e temporali sulla costa.