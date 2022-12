“Il gaming come non lo avete mai provato”: apre VRClub, la prima sala di realtà virtuale del Molise

L’inaugurazione della sede di via Colle delle Api, 40 nei pressi del distributore Conad a Campobasso. “E’ l’evoluzione del lasergame e dei giochi tattici ma in ambientazioni sempre diverse. Dopo 5 aperture in Italia non potevamo non puntare sulla nostra regione”

“Poter mettere piede nella realtà virtuale era un traguardo che volevamo offrire anche alla nostra città”. Ha aperto i battenti nel pomeriggio di ieri, 28 dicembre, VRClub, la prima sala di realtà virtuale del Molise che porterà i giocatori in infiniti mondi ‘alternativi’.

La sala, che si trova in via Colle delle Api 40 a Campobasso nei pressi del distributore Conad nasce per offrire una opportunità di gioco diversa. Non più statiche partite ai videogame rinchiusi dentro casa ma il poter mettere direttamente piede nel Metaverso, diventare parte integrante e protagonisti del gioco sviluppando la cooperazione e il divertimento.

“Per noi è un traguardo importante che dimostra il grande attaccamento che da molisani abbiamo nei confronti del nostro territorio – ha affermato Giuseppe Rocco di VRClub – dopo 5 inaugurazioni in Italia tra Marche, Lombardia e Lazio, abbiamo voluto offrire anche al Molise e alla nostra città, Campobasso, l’esperienza della realtà virtuale.

Lo abbiamo fatto nell’unica maniera che conosciamo: offrendo un prodotto esclusivo e di alto livello, adatto ad un largo pubblico che sta riscuotendo un grande successo nelle altre zone d’Italia e, quindi, ci auguriamo che sia la stessa cosa anche qui in Molise”.

VRClub come l’evoluzione di Lasertag Club, la società che si occupa di giochi tattici dal vivo per un lasergame che da ‘reale’ diventa ‘virtuale’.

“Per noi la realtà virtuale è l’evoluzione del lasergame – ha affermato Valerio Di Bona – si tratta sempre di giochi tattici ma in ambientazioni diverse. Ci sono infiniti mondi ed esperienze da poter provare non solo nel gaming ma anche nella modalità tour virtuali ed esperienze formative e turistiche”.