“ Il Galantuomo ”, almanacco agenda 2020 di educazione alla cittadinanza global

“Il Galantuomo”, interessante agenda di educazione alla cittadinanza globale per educare alla disponibilità verso il prossimo. E’ in distribuzione sull’intero territorio regionale e sta incontrando i favori di tanti. Le motivazioni del testo, con la copertina di Michela Gastaldi e comprendente “Il Galantuomo” e “Il diario scolastico 2020/21” dal progetto di Educazione alla Mondialità di Michele Novelli organizzato da Concetta Fornaro : “Era l’anno 1883 -si legge in una delle “orecchie” della pubblicazione- quando Don Bosco firmava “Un addio ai suoi carissimi lettori” nell’ultima edizione del “Galantuomo”, l’almanacco da lui edito ogni anno e giunto alla XXXI^ edizione. Sulle orme del grande Santo Educatore rinnoviamo il suo spirito, destinando questo almanacco a tutti i “Galantuomini” che hanno a cuore il bene della società, in particolare il bene di far crescere i nostri ragazzi come buoni cristiani e onesti cittadini”. Quindi il perché del cammello in copertina. “L’animale più bello”, attacca lo stesso testo. “ E’ maestro portatore di conoscenza e di valori, lento e sereno ; nulla gli pesa. Grande simbolo di capacità di sopravvivenza -circa 20 giorni senza acqua e cibo e la sua riserva è nelle gobbe- il suo luogo di ristoro e carico è proprio l’ “Al-Manakh”, da cui deriva la parola “Almanacco”. Un grande viaggiatore lento e consapevole che conduce l’uomo attraverso deserti ricchi di storia e saperi da tramandare, perfettamente a suo agio tra nomadismo e sedentarietà ; incarna e risolve i conflitti della moderna società ed ha risposte in merito alle migrazioni. Non poteva non accompagnare Il Galantuomo”.

Tonino Atella